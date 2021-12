Samba, jazz e rock nesta quinta em show do cantor George Luna

Na próxima quinta-feira, 31, o cantor George Luna apresentará o show "Híbrido", no Teatro SESI Rio Vermelho, a partir das 20 horas. Com um repertório que inclui samba, jazz e rock, o artista traz canções autorais e também de cantores consagrados, conferindo a elas novos arranjos. Uma de suas músicas próprias dá nome à apresentação e conta com efeitos musicais experimentais.





Terão uma participação no show de George Luna a cantora Marilda Santana e o ator Zé Carlos Júnior, que recitará uma poesia feita pelo músico. A artista plástica Carmem Freazza é a responsável pelo cenário.



| Serviço |



Show musical de George Luna

Local: Teatro SESI Rio Vermelho

Quando: quinta-feira, 31, às 20 horas

Ingressos: R$ 15 (inteira) e R$ 7,50 (meia entrada), a venda na bilheteria do teatro



