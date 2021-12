Samba de roda em destaque na Caixa

A composição de Dorival Caymmi já dizia que “Quem não gosta de samba bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé”. Para os baianos, esse verso é sinônimo de identidade e reconhecimento. E para celebrar o centenário do samba, a Caixa Cultural Salvador, no Centro, recebe de quinta até domingo, o primeiro Festival de Samba de Roda de Cachoeira.

Com o intuito de valorizar o ritmo predominante do Recôncavo baiano, o evento traz para os amantes do movimento, grandes nomes do samba da cidade de Cachoeira e relembra o bom e velho jeito de fazer música baiana.

A cada dia o público vai poder prestigiar a dança, a poesia e a singularidade de cada grupo. Entre as atrações estão: Samba Filhos do Caquende, Geração do Iguape, Esmola Cantada, Juventude do Iguape, Samba de Dona Dalva, Raiz do Boqueirão, Filhos da Barragem e o grupo Suspiro do Iguape.

Para a produtora cultural do evento, Paula Hazin, o festival mostra muito mais que canções interpretadas por artistas do gênero, mas também a riqueza, a interação e a singularidade que cada grupo traz consigo. “Exaltar a cultura do recôncavo através desses guardiões de memória só reforça o conhecimento do público e a valorização destes à nível nacional”, conta.

Hazin também relata a importância de trazer eventos como esse a nossa cidade. “Muitos desses conjuntos foram criados em quilombos, então, levar a Salvador a beleza e o legado desses grupos em manter viva a nossa cultura popular, não tem preço”, diz.

Falar do samba cachoeirense para o soteropolitano é uma verdadeira viagem ao tempo para o vocalista da banda Suspiro do Iguape, Ananias Viana, que garante aprovação do público em sua apresentação no último dia do evento.

“Retornar a capital baiana reforça a magnitude do ritmo para a nossa cultura no ano em que comemoramos os dez anos de tombamento do samba como patrimônio imaterial da humanidade”, reforça.

Além de toda a sonoridade, o público ainda vai poder contar com a presença de convidados nas rodas de conversa nos intervalos entre uma banda e outra.

