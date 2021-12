Samba de roda e chorinho invadem a orla da Barra

Na noite de sábado, 3, os acordes de jazz tomaram conta do Farol da Barra com os shows do Réveillon Salvador 2015. Mas na manhã do domingo, foi a vez de o samba de roda e o chorinho invadirem a programação do evento no último dia de atrações.

Às 10h, o grupo Estação do Choro subiu no palco Oceânica e atraiu centenas de pessoas que caminhavam na orla ou se dirigiam à praia. No repertório, releituras de canções de Pixinguinha e clássicos da música popular.

Por conta do sol forte, muitos disputavam pequenos espaços de sombra próximos ao palco para não deixar de acompanhar o show. Atento ao som do violão, o aposentado José Venâncio Silva, 62, que levou as duas netas ao evento, afirmou ter se emocionado ao ouvir canções "do seu tempo".

"Ouvimos tanta música sem qualidade no dia a dia que até esquecemos o quanto a música brasileira é bela", disse. "Trouxe minhas netinhas para que elas conheçam desde muito cedo o que é uma música boa", complementou o aposentado.

Enquanto o chorinho embalava a plateia do palco Oceânica, o tablado próximo ao Barra Center recebeu o grupo Caravana da Arte, que levou teatro, música e performances circenses.

A manhã na Barra foi marcada, ainda, pelas apresentações da cantora Nara Couto, do grupo Samba de Rosa Urbano, do cantor Diogo Rios e da banda LOS. Quem optou por aproveitar o sol também conseguiu curtir as atrações, mesmo da areia da praia.

Trilha à altura

A fisioterapeuta Laura Oliveira, 35, armou o sombreiro o mais próximo possível do palco do Barra Center. A ideia era conseguir escutar a música enquanto se bronzeava.

"O dia está tão bonito que merece uma trilha sonora à altura", disse ela.

No início da tarde, as apresentações continuaram a acontecer nos palcos montados na avenida Oceânica. No entanto, na hora do almoço, a grande atração foi a Feira da Cidade, montada atrás do palco principal, em frente ao Farol.

No local, o público formou longas filas para degustar os quitutes dos cerca de 30 chefs de cozinha que levaram ao evento aos estandes pratos da culinária baiana, italiana, note-americana e árabe.

Além dos já famosos chefs, a feira contou, ainda, com outros expositores, como designers de roupas, bolsas, calçados e bijuterias.

Vários estilos

As atrações da programação do Réveillon Salvador 2015 formaram um mosaico variado na grade montada pela prefeitura.

A maratona foi iniciada com performances da banda Baiana System e do pernambucano Otto, que levaram milhares de pessoas à Feira de São Joaquim no dia 28 de dezembro, um domingo.

No dia seguinte, a festa continuou na Cidade Baixa, com a abertura dos shows na praça Cayru, Comércio, a cargo de Carlinhos Brown.

Por ali passaram atrações como Vanessa da Mata, Thiaguinho, Ivete Sangalo e Pablo, além de Claudia Leitte - a quem coube, ainda, animar a noite da passagem do ano no subúrbio, com Léo Santana.

Já em 2015, a Barra serviu de palco para uma grade mais sofisticada.

