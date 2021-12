Samba de Dona Dalva oferece oficina de viola em Cachoeira

A Casa do Samba de Roda de Dona Dalva, em Cachoeira, no Recôncavo Baiano, vai abrir suas portas para uma formação em música. Neste sábado, 12, às 9h, a sambadeira Dona Dalva Damiana vai realizar a oficina 'Viola no Samba de Roda', com a participação de tocadores do segmento.

A ação faz parte do projeto 'Uma mulher sambadeira – Reconhecimento e valorização do legado cultural de Doutora Dalva Damiana' e tem como objetivo desenvolver ações educativas que dêem continuidade às atividades já desenvolvidas pela sambadeira e por sua equipe de trabalho.

Os interessados podem se inscrever no local ou através de preenchimento de formulário na internet, enviado para o e-mail sambadedalva@gmail.com.

Dona Dalva Damiana de Freitas é fundadora do Samba Suerdieck (com mais de 60 anos de existência), integrante da Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte e Doutora Honoris Causa pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (Ufrb). Aos 91 anos, a sambadeira é considerada uma referência para a cultura popular no Recôncavo.

adblock ativo