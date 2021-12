Samba da Igreja com convidada paulista

A cantora paulista Verônica Ferriani lança o seu primeiro CD no Samba da Igreja, que acontece nesta segunda-feira, 18, a partir das 20h, no Espaço Cultural da Barroquinha. Com composições de Cassiano, João Donato, Assis Valente e Marcos Valle, o disco tem recebido bom retorno da crítica.







Os anfitriões da noite, Sandra Simões e Mazzo Guimarães recebem ainda Thati e Peu Meurray e os Pneumáticos.









