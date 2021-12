Samba com o grupo Chita Fina em abril no Pelourinho

>> Clique aqui e veja outras opções no roteiro de música

O grupo Chita Fina apresentará o show "Na Roda do Samba" nas quintas-feiras 7, 14 e 28 de abril, sempre a partir das 20 horas, na Praça Quincas Berro D'Água, no Pelourinho. Formada por sete instrumentistas e cantoras baianas, a banda tocará músicas inspiradas em sons do Recôncavo Baiano, do samba-rock, do samba de primeira e da MPB.

As integrantes Neila Alcântara, Poliana Coelho, Isabela Rego, Erica Sá, Ingrid Steinhagen, Geovana Franco e Tacila Almeida buscam expressar a diversidade cultural do país e levarão convidados ao projeto "Quintas de Abril". No dia 7, Chita Fina receberá a Banda Mametto e o grupo Cama de Voz. Já na semana seguinte, as artistas dividirão o palco com Amanda Santiago e a cantora Belpa. Ainda não foi divulgada a atração convidada do dia 28.

Os ingressos podem ser adquiridos no local por R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia entrada).



| Serviço |





Quintas de Abril - Na Roda do Samba com Chita Fina

Quando: 07/04, 14/04 e 28/04 sempre a partir das 20 horas

Programação:

07/04 - Chita Fina, Banda Mametto e grupo Cama de Voz

14/04 - Chita Fina e o axé de Amanda Santiago

28/04 - Chita Fina e Juliana Ribeiro

Onde: Praça Quincas Berro D'Água (Pelourinho)

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia entrada) - à venda no local

