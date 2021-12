Sam Smith e Taylor Swift lideram indicações ao Grammy

O cantor britânico de soul-pop Sam Smith e a estrela pop Taylor Swift são alguns dos indicados às principais categorias do prêmio Grammy anunciados pela Academia de Gravação dos Estados Unidos nesta sexta-feira, 5.

Smith, de 22 anos, recebeu cinco indicações, inclusive para Gravação do Ano por "Stay with Me" e para o cobiçado prêmio de Melhor Artista Estreante, ao lado da rapper australiana Iggy Azalea, dos roqueiros britânicos do Bastille, do cantor country Brandy Clark e do trio de irmãs californianas Haim.

Entre os concorrentes na categoria Gravação do Ano estão "Shake it Off", de Taylor Swift, o hit de verão "All About That Bass", de Meghan Trainor, "Fancy", de Iggy Azalea e Charli XCX, e "Chandelier", de Sia.

Smith ainda foi indicado na categoria Canção do Ano por "Stay with Me" e Melhor Álbum de Pop Vocal por "In the Lonely Hour". Concorrem com ele "Shake it Off", "All About That Bass" e "Chandelier", além de "Take Me to the Church", do cantor irlandês Hozier.

Como forma de atrair telespectadores jovens para a cerimônia anual do Grammy, que acontecerá em Los Angeles em 8 de fevereiro de 2015, a academia decidiu anunciar os indicados de 82 categorias durante a manhã desta sexta-feira em sua conta no Twitter.

Algumas das indicações foram anunciadas por músicos e pelos indicados Ed Sheeran e Pharrell Williams no programa "The Morning Show", da rede de televisão CBS.

Os concorrentes a Disco do Ano, o principal da premiação, serão revelados no concerto televisionado "A Very Grammy Christmas", que vai ao ar na noite desta sexta-feira na mesma CBS.

"Riser", de Dierks Bentley, "The Outsiders", de Eric Church, "12 Stories", de Clark, "Platinum", de Miranda Lambert e "The Way I'm Livin'", de Lee Ann Womack, competem na categoria de Melhor Disco Country.

A estrela do R&B Beyoncé foi indicada para Melhor Disco Urbano Contemporâneo por seu álbum homônimo lançado em dezembro passado, chegando a um total de 47 indicações ao Grammy em sua carreira, o que faz dela a mulher mais indicada da história da premiação, disse a revista Billboard nesta sexta-feira.

Se receber mais uma indicação, ela ultrapassará o produtor David Foster e se tornará a pessoa com maior número de indicações da história do Grammy.

