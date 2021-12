'Salve Jorge' terá paisagem turca e tráfico de pessoas

O jogo de gato e rato entre Nina e Carminha que conquistou o País está com os dias contados. Faltam apenas 11 capítulos para os espectadores se despedirem de "Avenida Brasil". Mas, tendo como base a trajetória de um autor, o público não precisa se preocupar. Ao Divino de João Emanuel Carneiro, sucede-se a Turquia de Glória Perez a partir de 22 outubro: "Salve Jorge".

Herdeira dramatúrgica de Janete Clair, Glória sabe como contar um folhetim clássico: a história de um grande amor que precisa superar obstáculos. Para essa missão, escalou Rodrigo Lombardi e Nanda Costa, em sua primeira protagonista na TV. Tudo embalado por um tema forte como o tráfico de pessoas e a paisagem turca em uma trama que pode ser sua última com gene binacional.

Na sua empreitada, a novelista reedita a parceria bem-sucedida de trabalhos como "Caminho das Índias", com Marcos Schechtman, que se mostra fascinado pela Turquia. "Quando você olha a questão geopolítica desse país, você entende o porquê da sua significância histórica, pois ela está no vértice entre Europa, Ásia e África. E, por isso, tudo passou por ali", ele explica. A Turquia também é o possível berço de São Jorge, santo de devoção de Theo (Rodrigo Lombardi). Schechtman e sua equipe passaram 45 dias gravando no país cerca de 600 cenas, inclusive sequências finais.

Junto aos cenários exóticos turcos, haverá o retrato de uma atual realidade brasileira. Morena (Nanda Costa) vive no Morro do Alemão pós-pacificado. A pior decisão da personagem será a de deixar-se envolver por Lívia (Claudia Raia, a vilã da história), que coordena uma operação milionária de tráfico internacional de pessoas. É Glória Perez mais uma vez temperando suas histórias de amor com uma denúncia social. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

