Salvador vai ganhar um museu de cera

Salvador vai receber 55 esculturas do Museu de Cera Dreamland durante uma exposição itinerante que deverá durar 90 dias. A mostra está prevista para os próximos 60 dias e, a depender da resposta do público, o museu poderá ser instalado definitivamente na capital baiana. O empresário Luiz Mendes Júnior, da L Mendes Produções, prefere não revelar o nome do shopping que abrigará a exposição, mas a coluna apurou que as negociações estão bem avançadas com o Iguatemi. Ícones como os papas João Paulo II e Francisco e a rainha Elizabeth, da Inglaterra, estão entre as peças que serão expostas aqui. Caso o museu se torne definitivo, como Mendes palenja, Ivete Sangalo e Jorge Amado estão na lista dos retratados. As peças foram feitas pelos artesãos do famoso Madame Tussauds.

Caetano Veloso vai cantar no Fantoches

Caetano Veloso disse sim para Márcia Castro e confirmou participação especial no ensaio da cantora, Pipoca Moderna, no dia 8 de fevereiro, no Clube Fantoches. Na mesma noite, subirão ao palco os cantores Ney Matogrosso e Otto.

Novos ares para o Camarote Salvador

Depois de promover algumas mudanças na direção, a Premium Entretenimento, de Paulo Góes e Duquinho Magalhães, resolveu reestruturar também um dos seus maiores cases de sucesso: o Camarote Salvador. A megaestrutura, incluindo a cenografia, que há cinco anos levava a assinatura do escritório de arquitetura baiano Ruy Espinheira Neto, agora será tocada pela M. Checon, empresa paulista responsável pelos dois dos maiores festivais de música do mundo: o Lolapallooza e o Rock in Rio, dentre outros.

Viva o sonho

E o Camarote Salvador já definiu o tema para este Carnaval: Viva o Sonho. A equipe de cenografia da M. Checon está dando asas à imaginação para criar mil possibilidades para os foliões sonharem nos seis dias de festa. O público será reduzido. Deverá ficar entre 4,5 a 5 mil por dia.

Nana chique

Quem também está promovendo mudanças na sua estrutura é Camarote do Nana. O arquiteto Ruy Espinheira Neto, ex-Salvador, recebeu a missão de dar um up no visual e deixar o espaço ainda mais nobre e sofisticado. Em tempo, Bell Marques não é sócio da empreitada.

Um elefante...

Não foi só o espaço do Pestana que a Pink Elephant perdeu. A boate que agora será instalada em março, no Ocho, no Rio Vermelho, será comandada apenas por Rodrigo Palhares. Sua sócia, a promoter Rafaela Meccia, saiu do negócio. A amizade, garantem, continua firme.

Dois elefantes...

Rodrigo Palhares, por sinal, vendeu a marca Camarote Oceania. Ele agora responde pelas áreas de vendas e conteúdo do Camarote Brahma. Para imprimir sua marca no espaço, vai levar a Pink Elephant para lá e criar um lounge ultra VIP no mirante, com mesas vendidas.

Verão no sul

E o clima de verão continua pegando fogo mesmo é no sul da Bahia. Na sexta, 17, a top DJ com sobrenome real Paola de Orleans e Bragança tocou no Comandatuba Music Festival, em Ilhéus. Lá pelas bandas de Barra Grande, o agito está rolando pesado no Café de La Musique.,

Contra a maré

Atraca navio, zarpa navio e as obras do Porto de Salvador parecem remar contra a maré. No velho e "esculhambado" Terminal de Passageiros de Salvador, os turistas que ali desembarcam sofrem com ausência total de infraestrutura. Bom lembrar que esses mesmos turistas irão replicar isso lá fora. Ano passado, 90 navios de cruzeiro atracaram ali. A temporada, que costuma durar até abril, este ano deve se estender até julho, por conta da Copa do Mundo. Até lá é torcer para a maré virar. A favor, espera-se.

