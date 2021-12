Salvador terá um fim de semana agitado com shows gratuitos

Para celebrar os 468 anos de Salvador, até grupos de fora da Bahia estão vindo para comemorar, como é o caso do mineiro Pato Fu, que se apresenta neste sábado, às 21 horas, no Largo da Mariquita, Rio Vermelho.

Esse é um dos shows gratuitos que fazem parte da programação da 5ª edição do Festival da Cidade, que reúne ainda nomes como Larissa Luz, É o Tchan!, Pablo e Harmonia do Samba, com apresentações em diversos cantos da cidade, a exemplo de Cajazeiras.

A novidade, entretanto, fica por conta da aparição do Pato Fu. "Faz tanto tempo que tocamos em Salvador que certamente haverá canções de vários álbuns, sempre colocando algumas músicas novas do disco de inéditas mais recente: Não Pare Pra Pensar", afirmou Fernanda Takai, vocalista da banda.

"Posso garantir que a lista do show vai contemplar músicas novas e muitas músicas que têm uma história muito bonita na vida das pessoas", concluiu o raciocínio.

A ligação da banda Pato Fu com Salvador não fica para trás em relação aos artistas locais, contou Takai.

"Além de ter morado em Ondina quando eu era pequena, é uma das capitais que sempre nos recebe com muita alegria. Nosso público é muito especial, pois a banda vai fazer 25 anos em setembro e temos uma base de fãs e amigos que nos prestigia todos os anos".

De volta a sua particularidade afetiva, Takai contou o quanto está ansiosa para voltar a Salvador.

"Eu estive mais recentemente com meu show solo no Castro Alves, mas o Pato Fu (sem ser com o Música de Brinquedo) faz muito tempo que não toca na cidade. E eu, sempre com vontade de comer um acarajé completo."

Entre idas e vindas

No ano passado, Pato Fu iria apresentar com o Giramundo, na capital baiana o espetáculo Alice Live, que acabou sendo cancelado.

"É uma montagem muito ousada: teatro com mais de sessenta bonecos, banda ao vivo, várias trocas de cenário, diferentes linguagens musicais e cênicas. Esperamos fazê-lo [ainda], mas não só em Salvador, como também em outras cidades do Brasil".

O repertório desse show é específico e não será contemplado no show do Festival da Cidade.

A respeito do futuro profissional, Takai revelou os rumos que ela e a banda estão seguindo.

"Já está em pré-venda o DVD e CD Na Medida do Impossível – Ao Vivo no Inhotim, o meu mais recente projeto solo. O Pato Fu está em estúdio preparando uma coisa bem bacana para o segundo semestre." O que a cantora não disse é que certamente os seus fãs baianos vão gostar de assistir a um show desse trabalho.

Aniversário

Não é só de música que é feita a comemoração dos 468 anos da capital baiana. O evento reúne também exposições, espetáculos teatrais, feiras livres e projetos esportivos. Como destaque da categoria exposição tem as fotografias organizadas na mostra Passou Por Aqui – que será exibida no Teatro Gregório de Mattos – do grupo do Laboratório de Fotografia Faculdade de Comunicação - Ufba.

Em cênicas, o espetáculo Vulcão, do Grupo Teatral Caixa Cênica, é uma das representações desse segmento de entretenimento que consta da programação comemorativa ao aniversário de Salvador. A apresentação acontece hoje, às 19 horas, também no Centro da cidade.

Festival da Cidade / Cajazeiras, Mussuranga, Rio Vermelho, Teatro Gregório de Mattos, Largo do Santo Antônio além do carmo, espaço cultural da Barroquinha / Gratuito / Veja serviço completo no endereço www.festivaldacidade.salvador.ba.gov.br

