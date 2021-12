Salvador terá show de Vanessa da Mata homenageando Tom Jobim

Salvador será uma das seis capitais que vão receber o projeto Nivea Viva Tom Jobim. A cantora Vanessa da Matta será a responsável por apresentar os shows com canções do compositor e maestro Tom Jobim, um dos invetores da Bossa Nova e que faleceu em 1994. As outras capitais que vão receber o evento são Recife, Brasília, Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro. As datas, os locais e os horários das apresentações ainda não foram divulgados.

A diretora artística do evento, Monique Gardenberg, já pré-selecionou 60 músicas da obra de Jobim, das quais 30 estão agora sendo analisadas em ensaios e, por volta de 20, de fato, irão compor o repertório final da turnê.

