Salvador terá fim de semana de shows gratuitos em 3 bairros

Toda festa de aniversário que se preze tem que ter música. No fim de semana em que comemora seus 465 anos, Salvador vai receber shows gratuitos em três pontos da cidade: Cajazeiras 10, Dique do Tororó e Praça Cayru, no Comércio.

Além da programação de outras linguagens artísticas, o Festival da Cidade , promovido pela prefeitura, apresenta diferentes estilos musicais.

O palco Cajazeiras, por exemplo, na sexta-feira será dedicado ao pagode de Léo Santana e ao axé do Oito7nove4, enquanto no sábado recebe nomes do reggae e rock, como Adão Negro, Cascadura e Marcelo Nova.

"Vamos tocar várias do disco de inéditas que lancei ano passado (12 Fêmeas) e outras coisas da minha carreira de 33 anos", conta Marcelo Nova. O soteropolitano, conhecido pelo trabalho à frente da banda Camisa de Vênus, não vive em Salvador há cerca de 30 anos.

"Quando eu morava aí, não se falava em Cajazeiras, nunca passei em Cajazeiras. Eu toco para todos os tipos de públicos, em bares, casas enormes, periferia, grandes capitais, minha vida é na estrada", afirma Marcelo Nova por telefone.

A Praça Cayru, no Comércio, conta hoje com a apresentação de Moraes Moreira, primeiro, e depois de Saulo e Luiz Caldas, em show que homenageia Dorival Caymmi. O show tem como base o que lotou o Parque da Cidade, em janeiro. "Estou com Luiz comemorando o aniversário da cidade, cantando Caymmi. Coerência mil!", diz Saulo.

Domingo, é a vez de Malê Debalê, Durval Lelys e Bell Marques tocarem aos pés do Elevador Lacerda.

Estreia em Cajazeiras

O show desta sexta também tem um significado especial para Léo Santana, que estreia na carreira solo (ele deixou o Parangolé no Carnaval). "A gente vem com bastante música inédita, sem medo algum, bem pra cima, bem alegre, com cara do público que realmente consome o pagode".

Apesar de apostar no novo repertório (serão oito músicas inéditas) e em elementos como iluminação de LED, o cantor garante que os sucessos da carreira não vão ficar de fora. "Se não o povo me mata", brinca Leo Santana, que vai intercalar pagode com funk, axé e black music.

Este também será o primeiro show profissional do artista em Cajazeiras. "Fiz alguns trabalhos de divulgação com uma banda no início da carreira, ninguém me conhecia. Cajazeiras é uma cidade, são tantas Cajazeiras".

Concerto e jazz

Extrapolando a programação do Festival da Cidade, a capital baiana também terá outros eventos musicais em comemoração aos seus 465 anos.

A Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) faz duas apresentações no Teatro Castro Alves do inédito Concerto de Aniversário de Salvador. Sábado, às 20 horas, o evento tem ingressos a R$ 20 e R$ 10, enquanto domingo, às 11 horas, custará R$ 1 e R$ 0,50, na programação do projeto Domingo no TCA.

No repertório, a Osba apresenta Abertura Baiana e Sonhos Ibéricos, de Wellington Gomes, e Sheherazade, Op. 35, clássico do russo Nikolai Rimsky-Korsakov (1844-1908).

"Será a estreia mundial da peça de Wellington Gomes, um dos compositores mais importantes do Brasil e grande representante da escola de composição baiana. Nada mais apropriado do que apresentá-la no aniversário de Salvador", afirma o maestro Carlos Prazeres.

Segundo o regente, a primeira parte do concerto é importante para plantar a semente do futuro. "Mostramos a continuidade da música clássica, que ela está viva, não morreu. Neste concerto, Wellington Gomes também apresenta uma peça em que se pode reconhecer no contexto da música contemporânea temas da música popular, como o Hino do Senhor do Bonfim, É D'Oxum, Se Eu Quiser Falar com Deus".

Outro evento que tem edição comemorativa neste sábado é o projeto Pôr do sol Instrumental, perto da Estação Ferroviária, em Plataforma. A jam session gratuita começa às 17 horas e reúne músicos da região, em solos e improvisações intrumentais.

