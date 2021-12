Salvador tem arrasta-pé garantido em feriado junino

As comemorações da festa de São João já começaram, e Salvador não poderia ficar de fora. Para quem vai ficar na cidade, a maratona de forró que começou na quarta-feira, 23, segue até sábado, 26, com atrações na Praça Castro Alves, no Coretão do Terreiro de Jesus, e na Praça Municipal. No Pelourinho, a festa acontece nas praças Tereza Batista, Pedro Arcanjo e Quincas Berro D’Água. Ao todo, serão 58 atrações em mais de 100 horas de forró, com acesso gratuito.



Dentre as atrações da programação estão Alceu Valença e Forró Bandido, Paulinho Boca de Cantor com o Forró do Boca, Carlinhos Cor das Águas, o Forró Laska Coco e a Flor de Canela, com Sarajane, Del Feliz, Cacau com Leite, Walter Queiroz e Cangaços do Nordeste.

Além dos shows, o público ainda poderá conferir o concurso de quadrilhas de todas as regiões do Estado na Praça Municipal. A final da disputa será no dia 25 de junho, com seis finalistas.

Confira a programação:



Dia 26 (Sábado)







No último dia de forró no Centro Histórico de Salvador, a festa no palco principal fica por conta de Zelito Miranda, Reginaldo Rossi e Quininho de Valente. No Terreiro de Jesus, Forró a Três, Clã Brasil e Zé da Sanfona animam os forrozeiros de plantão. Na Praça Municipal, as quadrilhas campeãs se apresentam novamente, seguidas de Jota e Cia e João Sereno. No Pelourinho, Inter Forró e Flor de Milho agitam a Praça Tereza Batista. Na Pedro Arcanjo, será a vez de Pisa Macio e Neném do Acordeon subirem ao palco, enquanto a Praça Quincas Berro D’Água recebe Xalengo Lengo e Zé Costa para fecharem a festa da capital com o melhor do forró pé de serra.



Veja também o São João em outros municípios:

Amargosa - Dia 26: Juan e Ravena, Cangaia de Jegue, Mariene de Castro, Flávio José, Irah Caldeira e Selo de Amor/ Dia 27: Zé de Tonha, Flor Serena, César Menotti e Fabiano, Maviael Melo e 20xotear.

Piritiba - Dia 26: Pé de Chinelo/ Rubinho Saldanha/ Cidinho do Acordeon, Xote Colado, Eduardo Costa e Jailton Leles/ Dia 27: Banda Estilo Livre, Zé Bodinho, Cama de Motel, Seu Maxixe, Trio Pé de Serra, Hugo Luna e Suvaco de Cobra.

Valente - Dia 26: Alcymar Monteiro, Mala 100 Alça, Forrozão do Skema, Forró Fantástico, Caciques do Nordeste, Sela Rasgada e Zabelê do Forró.

Castro Alves -Dia 26 de Junho: Catuaba com Amendoim, Freitas do Acordeom, Forró Amor de Cinema, Trio Nordestino, Veneno de Mulher, Rasgatanga, Flor d’Açucena, Negra Cor, Sanfonear, Zambumbaixo, Forró do Melo, entre outras.

Cruz das Almas - Dia 26: Sarapatel com Pimenta, Del Feliz, Flávio José e Flor Serena/ Dia 27: Capim Molhado, Rasga Tanga, Xote Chick e Flor de Avelã.

Ilhéus - Dia 26: Banda Di Bali, Circuito do Forró, Raio da Silibrina e S4 & Cia/ Dia 27: Severina Chic, Xote Apimentado, Lordão e Itassucy.

Dias D’ Ávila - Dia 26: Thizil do Acordeon, César Menotti e Fabiano e Os Federais do Forró.

Entre Rios - Dia 26: Bonde do Forró, Zé Duarte e Faloxente.

