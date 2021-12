Salvador sedia a convenção de fãs de Star Wars Jedicon Bahia

Quem os soteropolitanos não se assustem quando se depararem com stormtroopers, wookies, cavaleiros Jedi, guerreiros Sith e até Darth Vader andando pelas ruas de Salvador neste sábado, 3. É que os fãs da saga Star Wars vão se encontrar na I Jedicon Bahia - convenção para os apreciadores dos filmes criados por George Lucas - na Biblioteca Pública dos Barris, das 10h às 18h.

O evento já acontece em diversas estados do Brasil, como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, e vai ter a edição baiana pela primeira vez. "O propósito é reunir os fãs, sem nenhum fim lucrativo, só para discutirmos e propagar a saga mesmo", explica João Marcelo Cunha, o mestre Jedi - ou presidente - do Conselho Jedi Bahia (CJB), que organiza o evento.

O evento vai se dividir em três partes da Biblioteca Pública. O foyer, que contará com mesas de RPG, stands, torneio de X-Wing (nave dos Jedi) e até uma verdadeira Academia Jedi, onde as crianças vão poder aprender a arte de se usar o sabre de luz.

A Sala Walter da Silveira vai ter concurso de Cosplay, duelos de sabres de luz, sorteios de brindes - para quem doou 1kg de alimento não perecível - e um bate papo com o ator e humorista Fernando Caruso, que dubla o personagem Agente Kallus em Star Wars Rebels.

Caruso conheceu o CJB em um evento em São Paulo, a Comicon Experience. "Eles me chamaram atenção pois foram as primeiras pessoas que eu vi vestidas de Star Wars Rebels. Conversamos lá, tiramos fotos e trocamos contatos. Até hoje tenho meu botton do CJB, que, na minha cabeça, me faz membro honorário entre os Jedis Baianos, embora não aja nenhuma documentação oficial disso", brinca o ator.

Ele é fã daqueles que tem sabres de luz e produtos da saga em casa, e não imaginava participar de tantos eventos da saga no Brasil. "Mas assim que eu comecei a trabalhar na TV, procurei fazer o máximo para usar minha pouca influência para explorar e divulgar o mundo nerd", afirma.

Na Sala Alexandre Robatto, vão ser exibidos vídeos da série animada Star Wars Rebels e documentários sobre a saga - formado por seis filmes, com o sétimo chegando em dezembro e que, claro, será discutido na Jedicon.

