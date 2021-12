Salvador se prepara para receber o grupo The Black Eyed Peas

>> Depois do show, The Black Eyed Peas marca presença na After Party

O Parque de Exposições de Salvador já está pronto para ser palco da apresentação do The Black Eyed Peas, nesta terça-feira, 19, onde o grupo americano fará o show "The E.N.D. World Tour 2010". Com muitas luzes e efeitos especiais, Taboo, Fergie, Will.i.am e Apl.de.ap reservaram uma apresentação futurista para atender a expectativa dos fãs baianos. A capital será a terceira cidade brasileira a receber o quarteto.



A estimativa é que cerca de 30 mil pessoas compareçam ao evento, que terá duração de 5 horas, incluindo a abertura da banda baiana Timbalada. Os portões abrem às 19 horas.

Quem ainda quiser comprar ingressos para o show, vale lembrar que estão esgotados os acessos para Espaço Golden, área localizada dentro da passarela do palco. Ainda restam convites para o Camarote Salvador, Espaço Premium e pista. Os valores são R$ 350, R$ 250 e R$ 50, respectivamente.



No repertório, o grupo de hip hop/dance não deixará de cantar os sucessos "Boom Boom Pow", "I Gotta Feeling" e "Imma Be”. O música "I Gotta Feeling" é a primeira a atingir a marca de seis milhões de downloads digitais SoundScan, segundo informações da Billboard.



O show da turnê "The E.N.D." está desde o mês passado na América Latina. Ela começou dia 30 de setembro no México e está estreou no Brasil no último dia 15, em Fortaleza. Neste domingo, 17, o grupo se apresentou em Recife. Depois da apresentação em Salvador, o The Black Eyed Peas segue para Brasília (dia 22), Rio de Janeiro (dia 24), Belo Horizonte (dia 26), Porto Alegre (dia 29), Florianópolis (dia 1º) e São Paulo (dia 4). Depois das apresentações nas capitais brasileiras, o show será visto na Argentina (Buenos Aires), Chile (Santiago) e Peru (Lima).



Confira o vídeo da apresentação do grupo em Fortaleza:







Veja como foi a abertura do show em Recife:









| Descrição dos espaços |



Pista - com diversidade de bares e restaurantes, a Pista do evento terá capacidade e estrutura para comportar até trinta mil pessoas.



Espaço Premium - estruturado para receber quatro mil pessoas, é uma excelente opção para curtir o show com uma visão favorável. Com ótima localização e acesso próximo ao palco, a estrutura deste espaço conta com bares e restaurantes para atender com exclusividade este público.



Camarote Salvador – Para quem prefere curtir a festa com glamour e conforto, sobretudo, com uma visão panorâmica do evento, este é o espaço ideal. Com serviço open bar (água, cerveja, refrigerante, whisky, vodka, energético) esta área está sendo preparada para receber um público de cinco mil pessoas que encontrará toda a qualidade e badalação já conhecidas do Camarote Salvador.



Espaço Golden - Para a galera que deseja aproveitar a oportunidade para ficar pertinho dos ídolos, o Espaço Golden se destaca por estar localizado dentro da passarela do palco, oferecendo uma visão mais do que privilegiada a um público de setecentas pessoas.





