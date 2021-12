Salvador: réveillon terá 4 dias de festa e grandes atrações

O réveillon de Salvador, que acontecerá este ano na Praça Visconde de Cairu, no Comércio, contará com uma grade bem diversificada de atrações. Ao total, 18 artistas animarão o público que for ao local nos quatro dias de festa. O anúncio dos cantores foi feito, na manhã desta sexta-feira, 13, pelo prefeito ACM Neto e pelo governador Jaques Wagner.



No dia 29, quando começarão as comemorações pelo ano novo, haverá shows do Paralamas do Sucesso e da banda Aviões do Forró, além da apresentação de artistas locais, como Ju Moraes e do grupo Araketu.

No dia 30, os cantores que subirão ao palco que será montado em frente ao Elevador Lacerda são Nando Reis, Claudia Leitte e Anitta. A festa no dia da virada de ano será comandada por Caetano Veloso e Gilberto Gil (que farão a contagem para o ano novo), Gal Costa, Saulo e Pablo.

Para fechar as comemorações, no dia 1º, Daniela Mercury tomará conta da praça com o projeto Pôr do Som. Neste dia, ela dividirá o espaço com seus convidados, como Olodum e Ilê Aiyê.

Segundo ACM Neto, a festa de ano novo será uma oportunidade de destacar a cidade no país. "A ideia é colocar Salvador na rota de grandes eventos em espaços públicos", afirmou ele, acrescentando que a réveillon "será o maior da história da cidade".

Wagner, por sua vez, prometeu uma festa ainda maior no próximo ano: "Fica o compromisso para fazer um réveillon ainda maior em 2014".

Para viabilizar o evento, R$ 3,7 milhões serão investidos. De acordo com a prefeitura, este valor será pago pela Brasil Kirin (R$ 2,2 milhões ) e pela Coca-Cola (R$ 1,5 milhão), apoiadores da festa.

adblock ativo