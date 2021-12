Salvador recebe nova montagem de 'O Mistério de Irma Vap'

Anagrama de Vampira, Irma Vap, ou melhor O Mistério de Irma Vap, de Charles Ludlam, o icônico besteirol brasileiro de enorme sucesso dos anos 1980, chega a Salvador em novíssima montagem. A apresentação vai ser no Teatro Castro Alves, nesta sexta-feira, 9, e sábado, 10, às 21h, e tem censura de 12 anos. Desta vez, o espetáculo é dirigido por Jorge Farjalla, protagonizado por Mateus Solano e o baiano Luis Miranda, e conta com mais quatro atores-músicos no elenco. Os ingressos custam entre R$ 60 e R$ 150 e podem ser comprados pelo site Ingresso Rápido, na bilheteria do TCA, e nos SACs dos Shoppings Barra e Bela Vista.

Nessa nova montagem, Farjalla já entrega de cara que boa parte das famosas trocas de roupas, que tanto impressionavam o público em função da rapidez com que eram feitas, e que se tornaram uma marca forte do espetáculo, serão realizadas em cena e não mais na coxia. Mas o encenador garante que, apesar disso, a magia permanece. E sonha alto: "Meu objetivo é ir para a Broadway. Só topei participar desse projeto por esse motivo", adverte.

O diretor conta ainda que o fato da história ser narrada como se tudo fosse um grande parque de diversão, já que a trama acontece dentro de um trem fantasma, cria uma ruptura com relação à montagem anterior. E que a ideia agora é falar sobre quem é a Irma Vap de hoje, essa emblemática personagem construída como peça-chave para o desenrolar de um texto de terror cômico, ou 'terrir', como preferem alguns. Percebe-se que tudo é pensado e articulado para que haja o mínimo possível de semelhanças e comparações com a simbólica encenação anterior, apesar de ser o mesmo texto.

Pura diversão

A história criada por Charles Ludlam é a seguinte: o lorde Edgar Montepico, apesar de viver assombrado pelo fantasma da ex-esposa, está radiante de alegria com a chegada de sua nova mulher, Lady Enid. Mas a criada Jane, extremamente leal à ex-patroa, já morta, não admite a possibilidade de alguém substituir Irma Vap, a falecida mulher de Edgar, agora uma vampira, e se tornar uma nova Lady Montepico. A partir desta trama, os quatro tipos vividos por Solano e Miranda se veem envoltos em uma artimanha despretensiosa e carregada de humor.

As personagens que foram de Marco Nanini agora pertencem a Mateus Solano, que garante que um dos grandes desafios desta encenação é justamente contar a história com frescor. "E isso o diretor conseguiu. Farjalla personifica o que cai na mão dele. Ele aproveita esse besteirol para fazer uma grande homenagem ao próprio fazer teatral", reconhece Solano.

"E mesmo se tratando de um besteirol, é uma montagem que acaba tocando em pontos importantes do que vem acontecendo com a cultura do país, por exemplo. Mas sem perder em nenhum momento o ponto principal, que é divertir, divertir, divertir", sinaliza Solano que, mesmo não tendo assistido à montagem anterior, garante que a peça é também uma homenagem à essa primeira versão brasileira.

Já Luis Miranda, que revive as personagens que foram de Ney Latorraca, gosta de frisar que Ludlam, quando escreveu o texto, queria fazer uma crítica à sociedade norte-americana, à Hollywood. E mesmo estando diante de uma comédia cheia de referências e memórias afetivas, Luis garante que já não tem medo de possíveis comparações.

"Vencemos isso quando Ney e Nanini foram ver a peça e disseram que esse espetáculo não tem nada a ver com o deles", revela, aliviado.

Além de não mais temer comparações, o ator afirma ainda que este é um espetáculo na linha dos filmes do diretor Tim Burton (Os Fantasmas se Divertem, A Noiva Cadáver). "Esta é uma comédia arrojada, com atores muito entrosados, fazendo atletismo com gincana ao mesmo tempo (pode colocar isso), que ainda consegue ser mais frenética do que a anterior", complementa Luis.

Guinness

A clássica montagem dirigida por Marília Pêra com Marco Nanini e Ney Latorraca chegou a ficar 11 anos consecutivos em cartaz (de 1986 a 1997), lotando todos os teatros (foram quase três milhões de espectadores) e está no Guinness Book como o espetáculo que ficou mais tempo em cartaz com o mesmo elenco.

Na época, o estilo besteirol dominava o teatro nacional e muitos espetáculos foram criados pegando carona neste bonde. Alguns conseguiram a proeza de se manter em cartaz por anos, estruturados em textos dessa mesma linhagem teatral, como o baiano A Bofetada, que estreou em 1988 e é considerado um fenômeno de bilheteria até hoje.

Nesta encenação que chega à capital baiana, a cenografia é de Marco Lima, a iluminação, de Cesar Pivetti, os figurinos, de Karen Brustolin, e os atores Fagundes Emanuel, Greco Trevisan, Gustavo Casabona e Thomas Marcondes complementam o elenco.

