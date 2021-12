Salvador recebe musical tributo a Amy Winehouse

O musical "Back to Amy" chega a Salvador para homenagem a cantora Amy Winehouse de sexta, 12, a domingo, 14, no Teatro Sesc da Casa do Comércio. Os ingressos custam R$ 80 e estão à venda na bilheteria do teatro e no Compreingressos.com.

O tributo é liderado por Bruna Goés, que fará um show configurado fidedignamente ao original, contando com todos os instrumentos e até mesmo com a famosa performance de palco dos backing vocals.

