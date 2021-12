Salvador recebe musical sobre Jim Morrison

O espetáculo "Jim" vai ser apresentado em Salvador sexta, 23, e sábado, 24, às 21h, e domingo, 25 de setembro, às 20h. Os ingressos custam R$ 70 (sexta e domingo) e R$ 80 (sábado) e estão à venda em www.ingressorapido.com.br.

Baseado no legado poético e simbólico deixado pelo vocalista do The Doors, JIM conta com o texto de Walter Daguerre, direção de Paulo de Moraes e os atores Eriberto Leão e Renata Guida, acompanhados de 3 músicos tocando ao vivo 11 canções clássicas do The Doors como "Light my fire", "The End", "Rides on the storm", cantadas ao vivo por Eriberto.

A trama mostra o conflito interno do personagem que busca um acerto de contas. Eriberto interpreta João Mota e é através do conflito do personagem, fã de Morrison, que o vocalista do The Doors ganha voz. João dialoga todo o tempo com o Jim e com a aparição misteriosa da personagem de Renata, que representa o feminino de diversas formas - Pamela Morrison (mulher de Jim), a esposa de João Mota e ainda a Mãe Terra, conceito arquetípico da força criadora universal do feminino.

