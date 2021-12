Salvador recebe Festival Osun Bahia pela primeira vez

A capital baiana receberá pela primeira vez o 'Festival Osun Bahia', no sábado, 26 e domingo, 27, na Lagoa do Abaeté, em Itapuã.

O evento aberto ao público é idealizado pelo o ator baiano Érico Brás, Mogba - cargo masculino específico do culto a Xangô – do Ile Ase Opo Aganju, em, parceria com a Iyalode Rosângela D’Yewa (Rio de Janeiro) e a Iyalorixá Jaciara Ribeiro (Bahia).

O festival tem o objetivo de conscientizar sobre a importância das Iyalorisas e o seu papel como mulher, mãe estruturadora da comunidade, desenvolvendo a autoestima e os conceitos de ecologia, pessoal, material e espiritual, além de promover o combate à intolerância religiosa e o racismo.

Érico Brás irá ministrar uma palestra, às 15h, abordando o tema ‘Eu me aceito. E você?’. Às 15h30, haverá uma palestra com a psicóloga, Gestalt Terapeuta e Trainer Tranning em Programação Neurolinguística, Maria da Penha da Costa Machado, sobre o tema ‘Como é formada a autoestima e a sua importância para o combate ao racismo’.

A programação tem início no sábado, 26, das 10h às 18h, com a Feira Ya Lagbara que apresenta artesanatos, comidas típicas e atrações musicais como: Bloco Afro Malê Debalê, Grupo de Capoeiras e a cantora Matilde Sales e integrantes do Coletivo de Mulheres Omiojó. Já no domingo, 27, os stands ficarão disponíveis das 8h às 18h em paralelo ao festival.

“A feira é a representação do empreendedorismo que o Festival se refere, e o cortejo às águas é o culto à natureza, à Senhora das Águas Doces. Além de empreendedora e também mantenedora da preservação da natureza, os Orisa são as forças da natureza representadas nos rios, matas, lagoas, oceanos, ar, entre outros elementos”, reflete a Iyalode Rosângela D’Yewa.

