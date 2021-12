Salvador recebe festival japonês no Parque de Exposições

Na próxima semana, entre os dias 29 e 30, o Parque de Exposições Agropecuárias de Salvador recebe o IX Festival da Cultura Japonesa, das 10 às 22 horas. Com ingressos nos valores de R$ 20 (no local) e R$ 9 (antecipado), o evento traz para esta edição o tema 120 Anos de Amizade Entre Brasil e Japão.

O festival apresenta atrações do Brasil, Japão e Estados Unidos, com apresentações distribuídas em dois palcos. Na programação, o público confere grupos de dança, artes marciais, música, oficinas, além de 44 lojas com produtos orientais. A gastronomia também é destaque no evento, que traz 16 restaurantes com diferentes pratos da culinária japonesa.

