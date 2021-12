Salvador recebe evento de cultura geek no fim de semana

Não se assuste se ver algum personagem de Cavaleiros do Zodiáco ou Star Wars passeando por Salvador no próximo fim de semana. A capital baiana vai receber o Anibahia Geek Matsuri, evento de cultura geek que acontece sábado, 30, e domingo, 31, das 11h às 19h, na Unijorge, Paralela.

O evento vai comemorar os 30 anos dos Cavaleiros do Zodíaco e vai contar com a participação dos cantores da música tema original da animação - Yumi Matsuzawa e Nobuo Yamada, que vão cantar "Pegasus Fantasy" e "Blue Forever", da saga inicial, e "Chikyuugi" e "Kimi to onaji aozora", da saga de Hades.

Os Youtubers Muca Muriçoca, T3ddy e o rapper Tauz também vão participar do evento, que ainda terá o dublador Marco Ribeiro, conhecido pelas vozes do personagem Tony Stark (Homem de Ferro) e Yusuke Urameshi (Yu Yu Hakusho).

Quem gosta de se vestir como seu personagem favorito vai poder participar do Concurso de cosplay (representação de personagem à caráter) e o Kpop Cover Challenge Special Edition, maior concurso de dança com a temática de música coreana do Brasil.

Durante o Anibahia, também terá oficinas de Alpha Mangá: O Alpha, com o ensino de diversas técnicas de desenho a crianças, jovens e adultos; coió, aulas de miniaturas de personagens em biscuit; papercraft e origami.

Os Ingressos custam R$ 25 (antecipado) / R$ 35 + um quilo de alimento (no local do evento) / R$ 15 (alunos da Unijorge - obrigatória apresentação de carteirinha de estudante) e estão à venda no www.ticketpop.com.br

adblock ativo