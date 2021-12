Salvador recebe espetáculo “Peter Pan – O Musical”

Entre os dias 23 e 24 de março, o Teatro Jorge Amado, em Salvador, vai receber o musical Peter Pan, contando a história de um menino que se recusa a crescer e vive em aventuras junto com sua amiga Sininho na fantástica e mágica Terra do Nunca. Peter e a pequena fada Sininho ensinam os irmãos Wendy e João a voarem e todos seguem para a Terra do nunca.

No decorrer da história, eles conhecem o temido capitão Gancho que jurou se vingar de Peter Pan e seus amigos. Capitão Gancho, em uma luta com Peter, acaba tendo sua mão engolida por um crocodilo, o que o faz ter ainda mais raiva dele.

A aventura começa quando Wendy é convidada para voar até a Terra do Nunca - um lugar mágico onde se é criança para sempre. Neste mundo encantado, os dois se deparam com o grande inimigo de Peter: Capitão Gancho, que não suporta toda a alegria das brincadeiras infantis.

Peter e Wendy percorrem então lugares maravilhosos e conhecem seres fantásticos que os ajudam a vencer o rabugento Gancho. É um espetáculo lindo e fundamental para compreendermos mais sobre todo o processo de deixar de ser criança e enfrentar o mundo adulto.

