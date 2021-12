Salvador recebe 3ª edição gratuita do PlastCoLab

Entre os dias 24 de janeiro e 3 de fevereiro, Salvador recebe a terceira edição do PlastCoLab, uma iniciativa gratuita que destaca projetos sustentáveis locais reunindo interatividade, inovação e tecnologia. O objetivo do evento é levar ao público as diversas formas de utilizar o plástico de maneira criativa e responsável.

Após receber cerca de 15 mil pessoas nos estados de São Paulo e Porto Alegre, o PlastCoLab será realizado no 2º piso do Shopping da Bahia e irá contar com quatro estações: azul, verde, vermelha e laranja, onde cada uma delas trarão atrações baianas inovadoras.

Entre elas estão o boneco Animatronics, um reprodutor do gestual da fala que mostra as inúmeras possibilidades da robótica; a Horta com Inteligência Programada, um equipamento produzido com 100% de plástico reaproveitado e que utiliza o conceito da hidroponia - técnica que cultiva plantas na água, além de máquinas sustentáveis de impressão 3D.

adblock ativo