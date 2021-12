Salvador recebe 13ª edição do Festival da Cultura Japonesa

Com o tema 'Longevidade', a XIII edição do Festival da Cultura Japonesa acontece a partir de sexta-feira, 30, até domingo, 1º, no Parque de Exposições de Salvador. O tema será apresentado a partir de música, culinária, oficinas culturais, exposições, ilusionismo, cultura pop e artes marciais.

De acordo com informações da Secretaria de Comunicação (Secom) do Estado, a expectativa é que o evento movimente um público superior a 40 mil pessoas nos três dias de programação. O festival terá entretenimento para idades variadas, dois palcos, além de ofertas gastronômicas variadas, com pratos tradicionais da cultura japonesa.

Os ingressos podem ser adquiridos até quinta-feira, 29, pelo preço promocional de R$ 12. No dia do evento, será possível garantir a entrada pelo preço de R$ 26 (inteira) e R$ 13 (meia entrada), com gratuidade para crianças de até oito anos de idade.

Mais informações estão disponíveis no site oficial.

