Salvador ganha novo festival universitário

"Atitude e criatividade" são os pilares do Festival de Música Universitária de Salvador (Musa), lançado nesta terça-feira, 14, pela prefeitura por meio da Empresa Salvador Turismo (Saltur), em parceria com o Núcleo de Ações Culturais Estratégicas (Nace).

"É um espaço agregador, que visa estimular a irreverência artística em jovens universitários. Nesta fase, eles estão vivendo um momento de ebulição artística, estética e criatividade", disse a bailarina e produtora cultural Eliana Pedroso.

Eliana concebeu o projeto e responde pela direção geral do Musa. A direção musical fica a cargo de Luciano Salvador Bahia. O cantor e compositor Pedro Pondé, vocalista da banda Scambo, será o padrinho do festival e fará o show de encerramento.

As inscrições para o concurso começam nesta terça, 15, e seguem até o dia 20 de abril. Elas serão feitas exclusivamente por meio do site www.festivalmusa.com.br, onde poderão ser encontrados os editais e os detalhes do projeto.

Neste período, também haverá a entrega das obras concorrentes ao design do Troféu Musa 2016 - destinado a premiar um artista pela criação do troféu do festival -, na Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia (Ufba).

Qualquer estudante que esteja matriculado em um curso de graduação e pós- -graduação de alguma instituição universitária no estado da Bahia pode participar, inclusive quem faz mestrado e doutorado.

Seleção

Uma comissão formada por cinco profissionais da área musical - Luciano Bahia, Tuzé de Abreu, Alexandre Lins, Luciano Matos e Manuela Rodrigues - vai pré-selecionar 24 composições.

Os trabalhos serão anunciados no dia 28 de abril, em evento a ser realizado no Teatro Gregório de Mattos.

Nos dias 14 e 15 de maio, haverá a semifinal quando serão escolhidos 12 dos 24. A grande final acontecerá no dia 22 de maio, na praça Caramuru, Rio Vermelho, e será aberta ao público.

O Musa oferece R$ 33 mil em prêmios. O autor da composição vencedora será premiado com R$ 8 mil; o segundo colocado leva R$ 4 mil, e o terceiro, R$ 3 mil.

O festival ainda contemplará com outros prêmios. A banda vencedora, por exemplo, receberá R$ 5 mil, o arranjador e intérpretes, masculino e feminino, receberão R$ 3 mil cada um. Já o melhor instrumentista ganhará R$ 2 mil.

"Mais relevante que o prêmio é a iniciativa de jogar luz para talentos que possam deixar a vocação aflorar e utilizar a criatividade para criar composições a serem apresentadas no evento. Quem sabe não teremos novas revelações?", indagou o prefeito ACM Neto.

O gestor acredita que a música é uma oportunidade para os jovens encontrarem um caminho de vida e desenvolver uma carreira.

adblock ativo