Salvador ganha evento para casamento homoafetivo

Será lançada em agosto a Mostra Together, primeiro evento direcionado para casamentos homoafetivos. A programação inclui exposição de produtos e serviços, palestras relacionadas à homossexualidade e tendências de mercado, desfiles, além de apresentação musical.

De acordo com Cris Arcuri, orientadora sexual e uma das organizadoras da mostra, o evento tem como proposta atender a um mercado em plena expansão, mas que, por motivos diversos, tem dificuldade em encontrar um profissional que planeje seu casamento, assim como na escolha dos outros fornecedores.

"Existem muitas outras feiras de eventos na cidade, porém já percebemos que muitos homossexuais notam falta de receptividade do mercado, e, por isso, não se sentem à vontade de frequentar esses encontros", disse.

O lançamento acontecerá no Hotel Deville, em Itapuã, no dia 28, a partir das 19h, e as inscrições para casais que tiverem interesse podem ser feitas pelo e-mail expotogether@gmail.com. A mostra ainda não tem data confirmada.

Casamentos

Em 2014, o IBGE registrou no Brasil 4.854 casamentos entre cônjuges do mesmo sexo, um aumento de 31,2% em relação a 2013, ano em que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) determinou que os cartórios realizassem a união civil entre pessoas do mesmo sexo.

Em números absolutos, foram 1.153 uniões homoafetivas a mais que no ano anterior, sendo 50,3% entre mulheres e 49,7% entre homens. Em 2013, os casamentos entre mulheres registraram uma maioria mais acentuada - 52% contra 48% de casamentos entre homens.

