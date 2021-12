Salvador Fest tem ingressos promocionais até dia 15

Terça-feira, 15, é o último dia para garantir casadinhas e ingressos a preços promocionais para o Salvador Fest. A festa acontece dia 20, domingo, no Parque de Exposições, com apresentações de nomes como Ivete Sangalo, Wesley Safadão, Henrique & Juliano, Timbalada, Harmonia, Léo Santana, Aviões do Forró, Igor Kannário, Chicabana, Babado Novo e Olodum.

Os ingressos promocionais estão disponíveis por R$ 210 para o Camarote Pida Open Bar, R$ 180 para o Camarote Glamour Backstage e R$ 120 para o Camarote Pita (meia). Na pista, as casadinhas saem por R$ 95, e os ingressos individuais por R$ 50 (meia).

Os bilhetes podem ser comprados nos balcões e loja oficial do evento no Shopping da Bahia 1o, 2o e 3o piso. Ticketmix, Balcões de Ingressos, Populares A Tarde (Lapa, Iguatemi, Itaigara, Salvador Norte, Salvador Shopping e Paralela).

