"Salvador Fest é um caldeirão musical", diz produtor

Em dez anos o Salvador Fest só cresceu. O evento, que nasceu cultuando o pagode, hoje abrange uma diversidade de ritmos e público. Por trás da festa, está o produtor Marcelo Brito, da Salvador Produções. Nesta entrevista, ele fala sobre os preparativos para o festival, que acontece domingo, no Parque de Exposições, e vai reunir 20 artistas, em dois palcos.

Nestes 10 anos de atividades, que importância o Salvador Fest adquiriu na cena de grandes eventos de Salvador?

Houve um crescimento, uma mudança de público muito significativa. Era uma festa extremamente popular e hoje as pessoas já entendem que é para todos os públicos. Criamos também ambientes para propiciar um atendimento melhor, camarote com prestações de serviços específicos e isso foi fundamental também para a gente ter o formador de opinião a nosso favor.

O festival começou com foco no pagode e aos poucos foi incorporando outros ritmos. O que guiou esse movimento?

O baiano é extremamente eclético musicalmente. Essa diversidade musical é um dos grandes fatores positivos do evento. Nós temos Olodum, que é uma banda percussiva, temos bandas de axé, como Ivete Sangalo, Timbalada, Babado Novo. Temos bandas de pagode: Léo Santanna, Harmonia do Samba, Igor Kannário. Inclusive, temos o Palco do Pagode, com parangolé gravando DVD e outras bandas como Pagodart. Nós temos também o que há de mais moderno na musicalidade brasileira, que é o Wesley Safadão, um dos artistas mais bem requisitados hoje. Temos ainda o maior sertanejo do Brasil na atualidade, que é Henrique e Juliano. O sertanejo não poderia ficar de fora de um dos maiores festivais de Salvador. É uma diversidade musical, com axé, funk, samba, forró, sertanejo, pagode. É um caldeirão musical pra um dia de evento.

Qual o destaque da grade de programação este ano?

Acho que Aviões do Forró, Wesley Safadão, Henrique e Juliano, além de Ivete Sangalo, nossa maior artista.

O nome de Igor Kannário ganha um novo peso este ano?

A gente está dando oportunidade ao colocar ele no palco principal, num horário mais cedo, mostrando também a força do pagode, que é significativa na cidade. E o Salvador Fest entende que tem que valorizar os artistas que têm essa representatividade junto ao público popular.

Como o Salvador Fest movimenta a economia da cidade, ao gerar 7500 empregos diretos e indiretos?

É uma satisfação muito grande contribuir com uma cidade pobre, do Nordeste do Brasil, que está passando por um momento difícil da economia.

Qual o investimento por trás de um evento do porte do Salvador Fest?

São valores altíssimos. Temos um risco de evento alto, mas sabemos da adoração que o público de Salvador tem pelo evento. É realmente parte do calendário musical da cidade. Isso nos conforta um pouco porque a gente tem uma certa garantia de público, de venda das camisas. A gente se sente confortável em realizar alguns investimentos maiores, sabendo que o público corresponde à altura. Por isso a gente investe em LED, em uma estrutura grandiosa.

A estrutura do evento começou a ser montada quase um mês antes. O que isso revela sobre o uso do Parque de Exposições?

Em relação ao projeto, a gente faz isso logo quando acaba uma edição, na reunião de planejamento para o ano posterior. A gente vê o que não funcionou, o que poderia melhorar, em termo de localização, de camarote. Tudo é voltado para uma satisfação, para ter um projeto arquitetônico bem avaliado pelo público e conseguir essa aprovação dele. Esse ano a gente fez melhorias nos camarotes. A gente vem acertando a cada ano.

Quais são os investimentos para garantir segurança ao público?

A gente tem uma preocupação ímpar em relação ao serviço de segurança. Desde reuniões com o secretário de Segurança Pública e comandante geral da Polícia Militar, presença do Corpo de Bombeiros, Juizado de Menores, Polícia Civil, com um posto de registro de ocorrências. Vamos ter mais de 600 policiais militares fardados no evento e mil seguranças de cinco empresas diferentes, revista com detectores de metais, monitoramento de câmeras para a polícia atuar com mais rapidez. Dedicamos muito tempo a esse planejamento para manter a paz e a tranquilidade desses dez anos de evento.

Tem algo especial sendo montado em relação ao transporte público?

O secretário de Mobilidade Urbana de Salvador, Fábio Mota, nos garantiu um reforço de ônibus na chegada e saída do público. São linhas especiais de ônibus para trazer e levar o folião em paz e com conforto.

adblock ativo