Salvador Fest confirma mais duas atrações; confira

O Salvador Fest, que ocorrerá no dia 23 de setembro no Parque de Exposições, anunciou mais duas atrações confirmadas: Ferrugem e Kevinho, conhecidos por seus hits de sucesso nas paradas nacionais.

Além deles, a festa conta com outros dez nomes da música no Palco Salvador, como: Wesley Safadão, Marília Mendonça, Léo Santana, Dilsinho, Anitta, La Fúria, Harmonia do Samba, Devinho Novaes, Parangolé e Mano Walter. Já no palco Pagofunk quem anima são os artistas Gaab, Don Juan, Hiago Danadinho, A Invasão, MC WM, CBX Samba Club, Blackstyle, MC 7Kssio, MC G15 e No Styllo.

Os ingressos ja estão a venda e variam entre R$40 e R$420 podendo dividir em até 3x nos cartões. Os interessados deverão comprar no Salvador Tickets, localizado no 2º piso do Shopping da Bahia, ou através do site www.salvadorfest.com.br, os valores promocionais vão até o dia 15 de agosto.

