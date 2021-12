Salvador é cenário para novo clipe de Vanessa da Mata

A cantora Vanessa da Mata escolheu a capital baiana como cenário para seu novo clipe, baseado na canção "As Palavras".

O trabalho, roteirizado e dirigido por Dandara Ferreira, contou com gravações em Santo Antônio Além do Carmo (Centro Histórico), na Estação da Calçada (Cidade Baixa) e em Periperi (Subúrbio).

Além de Salvador, o vídeo tem imagens gravadas no Rio de Janeiro, no qual se desenvolve a primeira parte da ação (com imagens mais vagas da cantora rodeada de prédios).

"As Palavras", que faz parte do CD Bicicletas, Bolos e Outras Alegrias, fala sobre o poder das palavras e o cuidado que temos de ter com elas.

Veja clipe de "As Palavras":

