"Salvador é a capital onde a coisa ferve", diz vocalista da Ponto de Equilíbrio

O berço do reggae é a Jamaica. Em terras brasileiras, a Bahia, acompanhada pelo Maranhão, é o lugar onde o estilo (de música e de vida) é mais reverenciado no país, com um público vasto e que acompanha com devoção os shows. “Isso tem a ver com a cultura afro, que é muito forte em Salvador, a capital onde a coisa ferve”, diz o cantor Hélio Bentes, da banda carioca Ponto de Equilíbrio.

Sendo assim, faz todo sentido que um dos maiores festivais da América Latina dedicados ao gênero difundido por Bob Marley ocorra na capital baiana. O República do Reggae chega à 13ª edição neste sábado, 19, às 16h20, no Wet’N Wild, com a dupla jamaicana Israel Vibration, Ponto de Equilíbrio, Siddy Kanks, Edson Gomes, Adão Negro, Mato Seco, Culture e Koko Dembélé.

Celebrar e enviar mensagens de paz e positividade são os lemas dos artistas que irão se apresentar. Lascelle Bulgin (conhecido como Wiss), vocalista e um dos fundadores do célebre grupo Israel Vibration, diz que, num momento em que o conservadorismo e a intolerância crescem no mundo inteiro, a música é essencial pelo seu poder de unir as pessoas.

“É como um veículo, o reggae vem para transportar positividade. As letras refletem as experiências diárias das pessoas e a música explica a situação que vivemos. Você encontra em todo lugar coisas boas e ruins e cada um escolhe o seu lado. O reggae já tirou muita gente da escuridão e trouxe para o lado bom. A nossa música é um transporte para a consciência e para o bem-estar”, defende o jamaicano.

Ele vai cantar músicas do álbum mais recente, Play it Real, e outras da ampla discografia do Israel Vibration. Faz questão de falar que o setlist não é rígido. “Se alguém do público pedir uma música que não esteja no repertório, podemos mudar os planos e tocar. Adoramos quando as pessoas fazem os pedidos e nós atendemos. Fazemos o público se sentir bem”.

Conexões

O veterano diz que acompanha o cenário reggae brasileiro principalmente nas turnês que realiza no país. “Escuto os discos que ganho. Os brasileiros têm seu próprio estilo, a única barreira é a língua, já que não falo português, mas sei que a grande maioria está passando mensagens elevadoras”.

Para Hélio Bentes, os encontros com nomes internacionais do reggae, que estão na estrada desde a década de 1970, a exemplo do grupo jamaicano, são estimulantes. “Eles influenciaram muito a nossa caminhada”, afirma o frontman do Ponto de Equilíbrio, que promete fazer um show mesclado, com trânsitos por toda a carreira. Uma parte, claro, será dedicada ao novo álbum, Essa é a Nossa Música, lançado em 2016. A obra expandiu os limites sonoros do conjunto.

“Tem gente que diz que está mais pop. Mas vejo como um som world music. A gente precisou ampliar para que a banda sobreviva a longo prazo. E no show tem músicas que não podem faltar, como Coisa Feia”, fala Bentes do trabalho, que tem participações de Emicida, Ivete Sangalo, Gabriel O Pensador e Alexandre Carlo (Natiruts), e da apresentação no festival.

“Será emocionante. Já posso visualizar o público maravilhoso, velho, novo, mulher, homem. Sempre fico muito inspirado na República do Reggae”, diz Bentes. “Esperamos um público enorme e um clima de paz e amor, que é o que deve reinar no festival. Desejo que todos aproveitem e mantenham um genuíno sentimento de positividade”, completa Wiss.

