Salvador comemora o centenário de Diógenes Rebouças

Se ainda estivesse vivo, o arquiteto, artista plástico e professor baiano Diógenes Rebouças, um dos principais nomes da arquitetura moderna brasileira, completaria 100 anos nesta quarta-feira, 7.

E para comemorar esse centenário, Salvador reservou uma programação especial, que teve início no dia 5, com uma exposição ao ar livre no Farol da Barra. Na ocasião, foram expostas 40 imagens de seus principais projetos na capital baiana, como a Avenida Contorno, o Complexo Esportivo da Fonte Nova, a Escola Parque, a Escola Politécnica, a Faculdade de Arquitetura, além de pinturas que retratam a arquitetura da cidade no início do século passado.

Nesta quarta-feira, dia do aniversário do arquiteto, uma missa foi realizada no Mosteiro de São Bento, às 8h30. Mais tarde, às 18h30, acontece um ciclo de mesas-redondas com o tema "Centenário de Diógenes Rebouças", na Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia (Ufba).

Uma exposição no Teatro Castro Alves (TCA), encontros e visitas guiadas às suas principais obras também fazem parte das comemorações que acontecem durante todo o mês de maio. No dia 14, o Museu de Arte da Bahia (MAB) recebe a exposição "Salvador Da Bahia De Todos Os Santos No Século XIX", às 19 horas.

Veja programação completa no site www.diogenesreboucas.com.br.

