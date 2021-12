Salvador comemora mês da Consciência Negra com arte e debate

Shows, espetáculos cênicos, debate e lançamentos vão marcar o mês da Consciência Negra em Salvador no II Encontro das Culturas Negras, que acontece em espaços culturais de Salvador e do interior, durante todo o mês de novembro.

Margareth Menezes será uma das atrações do evento, em show que vai contar com a participação especial do angolano Filipe Mukenga e da Hot 8 Brass Band, de Nova Orleans, nos Estados Unidos, no dia 24 de novembro, no Teatro Castro Alves. Já Dão, Aloísio Menezes, Márcia Short e Will Carvalho serão alguns dos nomes que vão se apresentar gratuitamente no Pelourinho.

O grupo Núcleo Afrobrasileiro de Teatro de Alagoinhas (NATA) vai apresentar dois espetáculos: Adupé e Siré Obá, ambos na Sala do Coro do TCA. O primeiro será nos dias 16, 17, 23 e 24, e o segundo será fica em cartaz no dia 19. Os ingressos para cada espetáculo custam R$ 10. A Companhia do Miolo, de São PAulo, traz a Salvador o Relampião, que será encenado no dia 20, às 17h, na escadaria do TCA.

A programação inclui, ainda, apresentação da Escola de Dança da Fundação Cultural do Estado da Bahia em homenagem a Augusto Omolú, o espetáculo Namíbia, não, e o Solar de Virote, com 24 horas de atividades relacionadas ao tema Atitude Afro-Black no Solar Boa Vista, com atrações como Pradarrum, com Gabi Guedes, e Mr. Armeng.

No encontro ainda serão realizadas as exibições dos filmes O Jardim das Folhas Sagradas e Dança das Cabaças - Exu no Brasil, além de mesas redondas, como a que leva o tema O Racismo no Brasil nos dias de hoje, e lançamentos de livros, a exemplo da autobiografia de Valdina Pinto de Oliveira, a Makota Valdina.

