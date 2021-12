'Salvador Boa Praça' movimenta Pituba neste fim de semana

Neste fim de semana, a Praça Nossa Senhora da Assunção, na Pituba, recebe mais uma edição do "Salvador Boa Praça". O evento, que acontece nos dias 6 e 7, reúne gastronomia, moda, cultura e entretenimento.

O projeto vai reunir espetáculos teatrais, exposições, apresentações musicais, além de programação infantil. Bandas, DJ`s, lojas e variedade gastronômica também integram esta edição do projeto, que está na quarta temporada.

O objetivo é transformar às ruas num ambiente de interação entre crianças, adultos e animais. “Escolhemos a rua por ser um lugar descontraído e com espaço para as crianças brincarem. O público pode degustar de gastronomia de qualidade enquanto aproveita a praça e ainda conferir produtos incríveis nas lojas expositoras!”, conta Lara Kertész, idealizadora do projeto.

