Sala Futura chega ao interior da Bahia

A primeira Sala Futura da Bahia será inaugurada na próxima sexta-feira, 18, às 14 horas, no município de Valente, a 230 km de Salvador. O evento de abertura, que marca a chegada do projeto ao estado, será realizado no Centro Cultural José João de Oliveira.

A sala vai abrigar uma midiateca, que oferecerá acesso gratuito a conteúdos educativos, socioambientais, de lazer e cidadania à comunidade, e o acervo audiovisual disponível será utilizado em atividades e projetos pedagógicos no local.

Promovida pelo Canal Futura, em parceria com a prefeitura de Valente e a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável e Solidário da Região Sisaleira (Apaeb), a "Sala Futura - Valente" enfocará questões relacionadas à infância e juventude, agroecologia, juventude rural e empreendedorismo no campo.

adblock ativo