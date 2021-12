Saint Patrick’s Day chega a Vitória da Conquista neste sábado

O festival de cultura irlandesa se estendeu até o território nordestino e chega a Vitória da Conquista, na Bahia. O Saint Patrick’s Day será realizado no próximo sábado, 16, no Paseo Candeias, a partir das 14h.

Com entrada franca, os shows ficam por conta de Bernardino Band e Shau e os Anéis de Saturno. Como uma boa festa irlandesa, a cerveja não pode faltar e, no festival, elas estarão presentes. As cervejas artesanais, o chope verde e hambúrgueres farão parte da gastronomia do evento.

O Saint Patrick´s Day é comemorado anualmente no mundo todo. Neste dia, é celebrado o domínio da chegada de São Patrício, um dos padroeiros da Irlanda – capital da cerveja.

