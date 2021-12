Saiba onde se divertir com as crianças no feriadão

Fim de semana de feriadão chegando e Salvador oferece opções de lazer para pais e filhos se divertirem no Dia da Criança, que cabem em todos os bolsos e casam com qualquer estilo. Para ajudar na escolha, A TARDE elaborou um guia rápido para quem está em busca de diversão. Programe-se!



|Lazer|

Mickey e Minnie - A dupla Mickey e Minnie, criação original da Disney, vem direto de Orlando e fica no Shopping Paralela neste final de semana. Brincar com os personagens e tirar fotos está liberado. O acesso é gratuito.

Turma da Disney - No Shopping Bela Vista foi montado um espaço cenográfico baseado no canal Disney Júnior. Crianças de 2 a 10 anos podem se divertir à vontade, sem pagar nada, em brinquedos como escorregador, piscina de bolinha, quebra-cabeça gigante de imã, mesa de pintura, e diversos jogos interativos. Acesso gratuito.

Zoológico - Quem gosta de bichos pode visitar o Jardim Zoológico de Salvador, localizado em Ondina. Com 250 mil metros quadrados de área verde, o parque atrai as crianças pela variedade de animais e pelo espaço amplo para brincar. Ao todo, são 1.225 bichos de todo o mundo, entre grandes felinos, cobras e aves de diversas espécies. O acesso é gratuito.

Culinária - Um programa diferente para fazer com os pequenos é levá-los para uma aula especial de culinária. Algumas escolas têm em suas programações cursos específicos para crianças, pensando sempre em cardápios divertidos e nutritivos. A escola Panela Pintada, localizada na Garibaldi, oferece o curso de Educação Nutricional Infantil. que entre outras atividades, orienta pais e crianças sobre higienização correta dos alimentoe e regras de etiqueta. Durante a aula, pais e filhos aprendem receitas doces e salgadas; além de entender a importância dos alimentos saudáveis na vida. O curso acontece durante o mês de outubro e podem participar crianças até 14 anos, acompanhadas dos pais ou responsáveis. Mais informações no telefone (71) 3235-7919.

Tio Paulinho - No Shopping Barra, as crianças poderão se divertir na praça central do estabelecimento com o Parque do Tio Paulinho. O local contará com brinquedos infláveis, tobogã e piscina de bolas, das 9h às 22h.

Arte e leitura - A partir desta sexta, 12, até o dia 24 de outubro, no Salvador Norte Shopping, a praça de eventos sedia uma série de atividades inspiradas nos livros do catálogo infantil da editora baiana Solisluna. A iniciativa é uma parceria com a Livraria Leitura e oferece desde oficinas de arte, até contação de histórias, teatrinho, musicais e outras atrações.

|Museus|

Os espaços vinculados à Diretoria de Museus do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (DIMUS/IPAC) funcionarão normalmente nesta sexta-feira. No Palacete das Artes Rodin Bahia, o grupo carioca Os Tapetes Contadores de Histórias envolverá a criançada no mundo da literatura e das artes, levando-os a cenários inusitados formados por tapetes, painéis, malas, aventais, roupas, caixas e livros de pano. Crianças com idade a partir de 2 anos ainda poderão participar das sessões de contação de histórias, que ocorrerão às 14h30 e às 16h. Serão oferecidas 50 vagas por apresentação. Os interessados devem agendar previamente a participação por meio do telefone: (71) 3117-6986. A atividade é gratuita.

No mesmo local, pais e filhos ainda poderão conferir 62 peças, em gesso, do escultor francês Auguste Rodin, na exposição Auguste Rodin - Homem e Gênio, que fica em cartaz até 31 de outubro. O espaço oferece ainda a mostra Modigliani: imagens de uma vida.

Já no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), os pequenos poderão visitar a exposição Jorge Amado e Universal, das 14h às 19h. Para as crianças com deficiência visual, o Museu Udo Knoff de Azulejaria e Cerâmica, no Pelourinho, possibilita que a meninada aprecie cerca de 30 obras, dentre azulejos relevados, medalhões e objetos tridimensionais como vasos, jarros e garrafas feitas pelo ceramista alemão Udo Knoff.

Todas as exposições têm entrada gratuita. A programação completa está disponível no blog dimusbahia.wordpress.com.

|Teatro|

Nesta sexta, às 11 horas, o Teatro Jorge Amado, no bairro da Pituba, irá apresentar o espetáculo infantil "Os Smurfs - Os Amiguinhos Azuis" . Os ingressos custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia).

Já no teatro Sesc Casa do Comércio, a criançada poderá assistir ao espetáculo infantil Chapeuzinho Vermelho, às 17h. Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

>>Na nossa agenda cultural, mais opções de teatro, cinema e exposições

|Brincadeiras para fazer em casa|

Corrida do saco - A brincadeira é do tempo da vovó, mas acredite: além de ser prática, é uma ótima diversão. O jogo é caracterizado como uma corrida onde os participantes vão do ponto de partida ao destino final, fazendo este trajeto pulando dentro de um saco. Para começar, basta que a família providencie alguns sacos feitos de feltro, tecido, lona ou até mesmo um plástico resistente. Cada um entra em um saco e disputa a corrida. Vence quem chega no final do trajeto primeiro. Vale chamar os irmãos, primos, amigos, tios, vizinhos ou colegas.

Segundo o psicólogo Daniel Santa Ritta Leal, não há nenhuma restrição de idade para essa brincadeira, desde que a criança consiga ter equilibrio. "A brincadeira cria laços afetivos, desenvolvimento de etapas com consciência do universo e amor, além de desenvolver recursos pessoais como expressão, respeito, cuidado, companheirismo e comunicação", salienta.

Teatrinho - O teatro auxilia na coordenação motora, dicção, expressão corporal, criatividade, trabalha timidez e ajuda a criança a se expressar melhor. Os pais podem montar a brincadeira em casa de forma bem simples. A criança pode inventar uma história, com personagens cheios de conflitos, e os pais devem orientar sempre que os pequenos arranjem uma solução. O cenário pode ser criado com objetos da própria casa ou materiais recicláveis. O figurino pode ser montado com roupas antigas ou trocadas entre primos, irmãos e amigos.

A psicóloga clínica e educacional e professora de Artes, Rita Magalhães explica que o teatro não tem contra indicação nem pré-requisito. "Além de promover o autoconhecimento e desenvolver a autoconfiança, fazer teatro é um exercício de escuta do próximo", explica. Ainda segundo ela, quando esse tipo de arte é feito em casa e junto com a família, a criança desenvolve melhor a personalidade. "As crianças que fazem teatro tem uma coisa especial, uma percepção melhor do mundo", completa.

>>Confira dicas de livros para presentear no Dia da Criança

>>E veja também dicas de filmes para assistir com a meninada em casa

adblock ativo