Saga Crepúsculo e série House dominam Peoples Choice Awards

A saga Crepúsculo e a série de televisão House foram as produções que mais brilharam nesta quarta-feira no People's Choice Awards, prêmios em que os fãs votam em seus preferidos pela internet.



Eclipse, a terceira entrega da série Crepúsculo, foi escolhido o melhor filme de 2010, assim como o melhor drama do ano, enquanto seus protagonistas, Kristen Stewart, Robert Pattinson e Taylor Lautner, formaram o elenco preferido dos espectadores.

