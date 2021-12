Sabrina Sato sente fortes dores nos olhos e vai parar no hospital

A apresentadora do 'Pânico na TV' Sabrina Sato deu entrada às pressas no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na manhã desta terça-feira, 19. De acordo com informações do Jornal O Dia, Sabrina sentiu fortes dores nos olhos durante a madrugada, em sua casa.

Depois de ser examinada, médicos suspeitam que ela pode estar com algum tipo de reação alérgica à maquiagem. A apresentadora aguarda o resultado de alguns exames para confirmar a suspeita. Ela passa bem e deve ter alta ainda nesta terça.





