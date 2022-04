Sabrina Sato está de 'rolo' com Duda Nagle, diz colunista

Solteira há dez meses, parece que a apresentadora Sabrina Sato encontrou um novo amor. De acordo com o colunista Léo Dias, do jornal 'O Dia', a artista está namorando com o ator Duda Nagle, do SBT.

Ainda segundo o colunista, os 'pombinhos' se conheceram logo após o Carnaval e, desde então, estão saindo por São Paulo (onde moram) sem negar o envolvimento a ninguém.

Logo no início do mês, os dois foram vistos juntos, em um maior 'amasso', no aniversário de Celina Locks, namorada do ex-jogador Ronaldo, disse o colunista.