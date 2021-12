A cultura e o conhecimento de povos de diferentes estados e países serão apresentados e compartilhados durante o 11º Encontro de Culturas do Mundo, que acontece entre os dias 20 e 29 deste mês, no Espaço Cultural Tangará Mirim, em Imbassaí, na Linha Verde.

O evento, que há seis anos é realizado na Bahia, tradicionalmente reúne grupos e artistas nacionais e internacionais para apresentar diferentes aspectos de música e dança. Este, no entanto, também será realizado um Encontro Multiétnico, que contará com a presença de representantes de sete etnias indígenas.

Além da Tupinambá, da Bahia, haverá representantes da Guarani Mbya, de Santa Catarina; Fulni-Ô, de Pernambuco; Kayapó Mebêngôkre, do Pará; Dessana e Bayaroá, ambas do do Amazonas; e a Yawalapiti, do Alto Xingu, Mato Grosso.

“A ideia foi expandir o evento para chamar a atenção para a questão indígena. Mostrar os povos que estão em conflito, debater o assunto e conhecer mais sobre essas culturas. Eles vão compartilhar ritos e saberes ancestrais entre si e com o público”, explica a idealizadora do evento, Glaucia Rodrigues.

Além de debates, oficinas, exibição de filmes, palestra da antropóloga Betty Mindlin, haverá, ainda, a exposição Guarani Kaiowá: Imagens de Quando a Coragem Recusa a Humilhação, do fotógrafo baiano Rogério Ferrari.

São 25 fotografias em preto e branco que mostram a luta das comunidades Kaiowá em defesa do seu território ancestral, realizadas em 2015 e 2016 em diferentes comunidades e territórios recuperados, como Ñanderú Maragatú e no Kunumi Verá, no Mato Grosso do Sul.

Natural do município baiano de Ipiaú, Ferrari trabalha como fotógrafo independente desenvolvendo o projeto Existências-Resistências, tema que retrata a luta de povos e movimentos sociais por terra e autodeterminação em diversos lugares do mundo.

Oportunidade

A Bahia estará representada, também, pelas Baianas do Terreiro Oyá Denã, de Camaçari; por Rosângela Silvestre, criadora da Técnica Silvestre – prática corporal com movimentos que remetem às culturas brasileira e africana –; e pelo Grupo de Músicas e Danças de São Gonçalo, de Santa Brígida.

“Acho que será uma grande oportunidade para os integrantes do grupo de mostrar o trabalho que realizam e trocar experiências com pessoas de outros lugares”, comenta a diretora de cultura da Secretaria de Cultura de São Gonçalo, Maria Angela da Cruz.

Trinta jovens do coral da Neojiba (Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia) farão uma apresentação na abertura do evento. “Ficamos felizes com esse convite. Essa troca de conhecimento é muito importante. Acredito que essa possibilidade de estar com artistas de diferentes lugares será enriquecedora”, explica a coordenadora dos coros do Neojibá, Yuli Martínez.

Grupos de outros estados do país também participarão do evento. A Família Menezes, do Maranhão, estará à frente das Danças e Brincadeiras Cantadas. A tradicional comunidade quilombola Kalunga, de Goiás, fará a apresentação de Dança Sussa, enquanto Minas Gerais participa com o Terno de Moçambique do Capitão Júlio Antônio da Comunidade de Fagundes.

Já o estado de São Paulo é representado pelas Oficinas de Práticas Corporais, de Maria Amélia Pereira (Péo) e Irene Crespo, e pela Oficina de Músicas do Mundo, de Gabriel Levy, acordeonista, arranjador, compositor, educador e produtor musical.

Os destaques internacionais ficam por conta do grupo Madrassati Toyaria de M’tsangadoua, com a Oficina de Danças e Cantos Sufis das mulheres de Mayotte (África), as Práticas de Tenchi Tessen, arte com movimentos inspirados no Budo japonês, a Oficina de Danças e Ritmos Turcos e a Oficina de Ritmos do Oriente Médio e Giros Sufis.

O Encontro de Culturas do Mundo é aberto a qualquer pessoa interessada. As inscrições para o Encontro Multiétnico, que acontece de 20 a 22 deste mês, custam R$ 550. Aqueles que querem participar somente do Encontro de Músicas e Danças do Mundo, de nos próximos dias 25 a 29, pagam R$ 800. O pacote para os dois encontros custa R$ 900.

Grátis

O evento contará, também, com atividades gratuitas, como fóruns culturais e as exposições Eu Rio Pro Mar, com pinturas de Jean Louiss Vasconcelos, e Homenagem ao Balangandã, da artista Alexa Leirner.

O encontro é fruto de uma parceria entre o Centro de Estudos Universais AUM e a Casa de Cultura Cavaleiro Jorge, que há 10 anos realiza, na Chapada dos Veadeiros (GO), eventos que visam fortalecer os povos indígenas.

