Sabe ou não sabe estreia na grade da Band em janeiro

"Nossa, ele é tão famoso, mas esqueci o nome dele", diz uma frequentadora do Mercado Municipal de São Paulo ao passar pelo apresentador André Vasco e uma equipe da Band. O ponto turístico da capital foi um dos lugares escolhidos pela produção do Sabe ou Não Sabe, game show itinerante que estreia no canal no dia 6 de janeiro, para recrutar participantes.

Recém-saído do SBT, onde comandava o Astros, Vasco retorna à emissora em que já fez uma cobertura de carnaval. Mesmo com o rosto já visto na TV, ele não se assusta com o fato de não ter o nome lembrado pelo público. "É normal. Tenho amigos que fazem novela das 8 e tem gente que não sabe os nomes deles", conta.

Na atração, ele aborda pessoas nas ruas para participar de uma bateria de perguntas. Os selecionados têm de escolher outros transeuntes para responder questões de conhecimentos gerais e dizer se acham que os desconhecidos vão acertar ou não. Se o resultado for o que imaginavam, ganham dinheiro a cada etapa e podem levar até R$ 3 mil.

Com exibição diária nas tardes da Band, na faixa que antecede o Brasil Urgente, o Sabe ou Não Sabe é inteiramente gravado nas ruas e muda de lugar a cada dia. Os participantes são escolhidos após a chegada da equipe. "Parece estranho ter um reality de verdade nos dias de hoje. Aqui não tem nada roteirizado, vou conhecendo a pessoa na hora", explica o apresentador. Quando há mais de um candidato ao prêmio, a produção cria jogos rápidos para definir quem estará no programa.

Para manter o jeito de improviso, a equipe de produção não faz questão se manter atrás das câmeras e Vasco tampouco recebe instruções pelo ponto eletrônico. Os comandos são dados em voz alta pelo diretor Allan Lico, alvo de gracinhas do apresentador, que também faz piada com cinegrafistas e produtores. "A equipe é incorporada ao programa. A gente serve de escada para ele. O foco é o jogo e o que está acontecendo. Se o personagem é fraco, o entorno garante a diversão", avalia Lico.

Encontro

Em meio ao vai e vem da turma no Mercado Municipal, na gravação que o jornal O Estado de S.Paulo acompanhou, os profissionais da Band se depararam com uma equipe do SBT, que rodava o quadro Patrícia Tá na Rua. Apresentado por Patrícia Abravanel, a atração, exibida dentro do Programa Silvio Santos, tem formato semelhante ao do "Sabe ou Não Sabe". "E aí, equipe Band, foi bom hoje? Rendeu para vocês?", perguntava sorridente a filha do homem do Baú.

Após a equipe rival ter se distanciado, Vasco confessou não se importar com a concorrência. "Na TV de hoje, não tem mais essa coisa de original e cópia. Quem quiser saber a diferença, é só ver no ar", minimiza. Ao trocar de emissora, o apresentador não conversou com Silvio Santos. "Só falei com a diretora (artística, Daniela Beyruti, filha). E só avisei quando o contrato estava assinado, para não haver barganha. Foi tranquilo, fiquei cinco anos lá, conquistei meu espaço. E a TV é cíclica."

