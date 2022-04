Russo tem alta após AVC

Antônio Pedro de Souza, o Russo, recebeu alta do Hospital Pasteur, na Zona Norte do Rio, no início da tarde desta quinta-feira, 5. O ex-assistente de palco mandou um recado aos fãs. "Obrigada a todo mundo! Estou me sentindo muito bem!", escreveu, segundo o Ego.

Russo estava internado desde segunda-feira, 2, após sofrer um AVC (acidente vascular cerebral). De acordo com a esposa dele, Adriana Mello, Russo não teve sequelas.