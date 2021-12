Russo Passapusso apresenta Paraíso da Miragem no Pelourinho

Russo Passapusso, líder da BaianaSystem, vai apresentar na quarta-feira, 20, o show do primeiro disco solo dele, o Paraíso da Miragem, lançado em 2014. O show será no Largo Tereza Batista, no Pelourinho, às 20h.

Paraíso da Miragem, produzido por Curumim, Zé Nigro e Lucas Martins, contou com as participações especiais de nomes como B Negão, Edgard Scandurra, Anelis Assumpção e Marcelo Jeneci. O álbum figurou nas mais importantes listas nacionais e internacionais entre melhores lançamentos da música brasileira.

Os ingressos custam R$ 40 e estão à venda nos balcões Ticketmix (Barra, Iguatemi e Salvador Shopping) e através do site Central Black: www.centralblack.com.br.

