Rui anuncia mais um dia de show dos Novos Baianos na Concha

A banda Novos Baianos fará dois shows na reinauguração da nova Concha Acústica. A decisão foi anunciada pelo Governador Rui Costa, na manhã desta quarta-feira, 11, durante visita no espaço do evento.

Com isso, além do show no domingo, 15, que já tinha sido anunciado, o grupo formado por Paulinho, Moraes Moreira, Baby do Brasil, Pepeu Gomes e Dadi vai se apresentar na segunda, 16, às 19 horas. A assessoria do petista argumentou que Rui Costa decidiu promover mais uma apresentação com Novos Baianos para atender os pedidos de fãs.

A mudança amplia para quatro dias a programação de festas pela reinauguração da Concha Acústica.

As entradas serão vendidas a partir das 10 horas desta quinta, 12, no site Ingresso Rápido.

Reinauguração

Antes da mudança, a grade de programação já contava com três dias de festa. No primeiro dia, nesta sexta, 13, Maria Bethânia sobe ao palco e terá ainda a participação de Margareth Menezes. Mas a festa será apenas para convidados.

No segundo dia, no sábado, 14, será a vez de Carlinhos Brown, Ney Matogrosso, Lazzo Matumbi e o grupo BaianaSystem subirem ao palco a partir das 18 horas.

No terceiro dia, no domingo, 15, o grupo Novos Baianos farão uma apresentação com base no repertório do disco "Acabou Chorare", em homenagem ao cantor e compositor baiano João Gilberto.

Agora com um quarto dia de evento, a banda Novos Baianos sobem mais um vez ao palco para se apresentar.

Os ingressos para os dois shows aberto ao público serão de R$ 60 (inteira) e R$30 (meia). Os acessos começaram a ser vendidos no último dia 30 pelo site Ingresso Rápido, na bilheteria do Teatro Castro Alves (TCA) e nos SAC do Shopping Barra e do Bela Vista.

