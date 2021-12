Rubem Grilo resume em mostra 25 anos de produção artística

Rubem Grilo é um artista em busca de respostas. Essa busca parte da consciência de que uma obra de arte não é só um objeto para ser pendurado na parede – e, sim, algo que quer comunicar, que busca uma resposta de quem a contempla. A partir desta sexta-feira, 3, o público de Salvador terá o privilégio de responder aos questionamentos de Grilo, na exposição Xilográfico (1985 a 2010), em cartaz na Caixa Cultural.





Um dos mais conceituados gravuristas brasileiros, Grilo se encarregou de fazer a curadoria da própria mostra, que já passou pela Caixa Cultural Rio de Janeiro, chega a Salvador com mais obras e daqui parte para a Caixa Cultural São Paulo.

A seleção de obras vai de 1985 até este ano, mas a ênfase, como ele mesmo afirma, é no material mais recente. Além disso, a mostra traz sua inédita produção de colagens, uma técnica que ele começou a desenvolver há pouco tempo.“Ao colocar um tempo de observação (1985-2010) sobre a obra, é como se eu quisesse registrar uma continuidade, para acentuar que a obra vem amadurecendo e se descobrindo“, diz o artista.

“Mas o que me interessa é a produção mais atual. Tem diversas obras desse ano e também uma série de colagens, aqui expostas pela primeira vez. São totalmente inéditas“, garante Grilo. Nas colagens, o xilogravurista utiliza a cor no seu trabalho, algo que ele sempre dispensou. “Com as colagens, eu passo a pensar na questão da cor como uma coisa importante, especialmente na representação do espaço“, resume.



Serviço

O quê: Rubem Grilo – Xilográfico (1985 a 2010) /

Quando: abertura nesta quinta-feira, 2, às 20h. Até 10 de outubro

Onde: visitação de terça a domingo, das 9h às 18h, na Caixa Cultural Salvador, na Rua Carlos Gomes, 57, Centro

Quanto: entrada franca

Mais informações: 3421-4200)



