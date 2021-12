Roupa Nova é uma das atrações do fim de semana; confira programação

Baianos e visitantes da cidade têm um elenco de opções culturais este final de semana. Na área teatral, por exemplo, podem ser conferidas desde comédias como Os Homens Querem Casar e As Mulheres Querem Sexo 2, até musicais cênicos tradicionais como Noviças Rebeldes passando por dramas como o solo Traga-me a Cabeça de Lima Barreto.

Já na área musical tem desde o som pop potente do conceituado grupo Roupa Nova até concertos de músicas afro-baianas como o da Orquestra São Salvador, regida pelo maestro Fred Dantas. O projeto Verão na Colina também marca presença com Grupo Bago de Jazz Tem circo com o palhaço Alexandre Luis Casali, e festival de arte de rua. São apenas algumas das atrações da cidade que valem a pena serem conferidas. A ordem é curtir

As comédias que tratam de relacionamento afetivos agradam geralmente aqueles que querem apenas se divertir, esquecendo-se das mazelas do do-a-dia. Para estes, a sugestão é a comédia Os Homens Querem Casar e As Mulheres Querem Sexo 2.

A peça, que está em cartaz no Teatro Jorge Amado, hoje às 20h e domingo, às 19 h, conta a história de um homem (o ator Carlos Simões) e sua busca desastrada pela mulher perfeita. O elenco, também conta com a atriz Drika Mattos. A ideia é mostrar a visão feminina sobre o universo masculino.

Outra boa dica teatral e com preço bastante acessível é o monólogo Traga-me a Cabeça de Lima Barreto. indicado ao Prêmio Braskem de Teatro 2017, nas categorias Espetáculo, Texto e Ator, o solo retorna a Salvador para única apresentação no projeto Domingo no TCA, na data do aniversário da casa de espetáculo, encerrando o jubileu de seus 50 anos.

Escrito por Luiz Marfuz, dirigida por Fernanda Júlia e com a atuação de Hilton Cobra, o monólogo que foi feito para comemorar os 40 anos de carreira do intérprete, será apresentado domingo, às 11 horas, com o valor de R$1. É uma peça indicada para quem quer se aprofundar em Lima Barreto e refletir sobre eugenia, racismo e loucura.

Os Patifes

Com mais de 30 anos de apresentações pelos palcos brasileiros, a Companhia Baiana de Patifaria retorna aos palcos com o musical Noviças Rebeldes, que será apresentado no Teatro ISBA, amanhã e domingo, às 20 horas.

As crianças não ficam de fora da programação teatral. O clássico A Bela e A Fera traz para os palcos 22 atores, bailarinos e cantores. A história que encanta meninos e meninas de todas as gerações será apresentada amanhã, às 17 horas, no Teatro Castro Alves.

Roupa Nova

E neste domingo 4, a partir das 18h, na Concha Acústica do TCA acontece o show Todo Amor do Mundo, do grupo Roupa Nova. O grupo é um fenômeno da música brasileira e contabiliza 35 anos de estrada e 37 álbuns lançados, com mais de 20 milhões de cópias vendidas. No repertório, entre outras, canções como Dona, Coração Pirata, Começo, meio e fim , "Whisky a Go Go e Um sonho a mais.

Hoje, os ritmos jamaicanos darão o tom da abertura da JAM no MAM, que contará com a participação especial do Grupo Skanibais, que tocará logo no começo da noite, às 18h, antes da banda Geleia Solar assumir o palco e dar início à sua primeira jam session deste mês. O som vai até às 21 horas

E a Orquestra São Salvador, regida pelo maestro Fred Dantas, recebe no Popelô – Concertos de Verão, o cantor e compositor Dado Brazzaville, no concerto, batizado de A Mão Afrobaiana. Hoje, às 17 horas, no Pelourinho.

Por fim, o projeto Verão na Colina traz o Grupo Bago de Jazz, hoje, às 18 horas, no Espaço Vila Criativa, na Praça do Bonfim, na Cidade Baixa.

