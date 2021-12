ROTEIRO DE TEATRO

>> Gostou de algum espetáculo? Conte para nós



>> Espetáculo "As Velhas" cumpre temporada no Teatro Vila Velha, em janeiro

|EM CARTAZ|

As Velhas - Direção de Luiz Marfuz e texto de Lourdes Ramalho. Conta a história de duas mulheres que lutam pela posse de terras, maridos e filhos, numa espiral de vingança e solidariedade, que termina por revelar a beleza trágica do sertão. Teatro Vila Velha, Passeio Público - Campo Grande. Ingresso: R$20 (inteira) e R$10 (meia). De sex a dom, às 20h. De 14 a 30 de janeiro.



Os Melhores do Mundo - A comédia aborda de forma leve e divertida um dos mais polêmicos assuntos de todos os tempos: sexo. O texto é dividido em cinco esquetes e a direção valoriza o trabalho dos atores que, usando um smoking e alguns poucos adereços, contracenam sobre um tapete vermelho. Sala Principal do Teatro Castro Alves - Praça Dois de Julho, s/n, Campo Grande. Ingressos (inteira): R$ 80 (A a W) e R$ 70 (X a Z11). Mais informações (71) 3535-0600. Sábado, às 21h, e domingo, às 20h. Dias 22 e 23 de janeiro.



No Outro Lado do Mar... - Montagem da Cia de Teatro Gente, texto do angolano José Mena Abrantes e direção de Suelma Costa. Os atores Everton Machado e Ana Maria Soares encenam arquétipos comuns e atuais representados pelo Homem e a Mulher tendo como pano de fundo o caos interior causado pela guerra civil de angola. No Espaço Cultural Oficina de Investigação Musical O.I.M (Pelourinho), às 20h. Ingressos (inteira): R$ 10. Todas as quartas-feiras de janeiro.



Os Prequetés - Baseado na obra de Ana Maria Machado, 'Os Prequetés' narra a história de uma menina que pouco acredita nas regras impostas pelos adultos. O espetáculo, que associa a cultura popular com o teatro, a dança, a música e o circo, é encenado pela Cia Cabriola de Teatro. Largo Pedro Archanjo, Pelourinho, às 18h. Aos sábados. Entrada franca. De 08 a 29 de janeiro.



