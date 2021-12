ROTEIRO DE TEATRO

>> Gostou de algum espetáculo? Conte para nós

Espetáculo "Bocket Show" em cartaz no Teatro Jorge Amado

Bocket Show - Texto e Direção: Coletiva. Supervisão: Rino de Carvalho. Com: Caco Monteiro, Ricardo Luedy, Evelin Buchegger e Kátia Leal. Uma valorização debochada das mais diversas situações que envolvem o sexo, a orientação sexual e a libido. O espetáculo é uma adaptação de um programa de rádio, intercalando quadros e propagandas, regados a muito humor e irreverência. Teatro Jorge Amado – Av. Manoel Dias da Silva, 2.177, Pituba (3525-9720/9708). R$ 30 e R$ 15. Sex e sáb, às 22h. 12 anos. Até 18 de junho.

12 dias em Sodoma - Direção: Ana Paula Carneiro. Texto: Uarlen Becker. Com: Luide Prins. Monólogo aborda a questão dos assassinos em série, das psicopatias e da própria criação artística. O texto recria os doze últimos dias de um assassino serial real, que chocou o Rio de Janeiro e o Brasil e que ficou conhecido como o “vampiro de Niterói”. Teatro Martim Gonçalves – Escola de Teatro da Ufba, Rua Araújo Pinho, 292, Canela (3283- -7862). De ter a dom, 20h. Até 5 de junho.

"Parem de Falar Mal da Rotina" - O espetáculo está de volta a Salvador para mais uma temporada. Encenado pela atriz Elisa Lucinda, a comédia é interativa e promete causar reflexões sobre o cotidiano. Teatro Jorge Amado - Avenida Manoel Dias da Silva, 2177. Os ingressos custam R$ 60 (inteira) R$ 30 (meia). De 10 a 19 de junho.



Siricotico, Uma Comédiado Balacobaco - Direção: Fernanda Paquelet. Cia. Baiana de Patifaria. Os atores Lelo Filho, Jarbas Oliver,Nilson Rocha e Alexandre Moreira vivem 21 personagens numa história quenarra as aventuras da trupe teatral Os Tartufos, formada por atores mambembes. Teatro do Isba - Av. Oceânica, 2.717, Ondina (4009-3689). R$ 30 (sexta e domingo) e R$ 40 (sábado), sempre às 20h. Até 12 de junho.

Six Fufu... Seis Comédias Infernais! - O espetáculo é dividido em seis esquetes, interligadas pela personagem El Diablon, uma mistura de diabo com palhaço bufo, que amarra todas as cenas criando confusões e situações ao longo de todo o enredo. Centro Cultural Ensaio – Av. Leovigildo Filgueiras, 58, Garcia. R$ 15 e R$ 7,50. Sáb e dom, às 19h. Até 14 de agosto



O Canalha! - Texto e direção: Adelaide Costa. O espetáculo conta a história de uma mulher casada que recebe uma herança de seus pais. O seu marido, que não a ama mais é tem uma amante, começa uma disputa para ficar com o dinheiro. Teatro da Barra – R. Marquês de Caravelas, 50, Barra (3264-4163). R$ 10. Sáb, às 20h. Até 18 de junho.

Diferente - Espetáculo promove comunicação entre surdos e ouvintes e narra a história de uma jovem secretária ouvinte, e Vitor, um ator aspirante surdo. A surdez é apenas mais uma das diferenças que ligam os protagonistas e demais personagens. É uma peça que fala de igualdade na diferença, e não tem como princípio transformar a surdez em um problema e o surdo em alguém que precisa ser aceito. Baseado nessa premissa, o espetáculo é falado nas duas línguas oficiais utilizadas no Brasil, Libras e português. Café Teatro Sitorne – R. Deputado Cunha Bueno, 55, Rio Vermelho (3347- 7089). Sexta, sábado e domingo, às 20h. Até 19 de junho.

Namíbia, não! - Com direção de Lázaro Ramos e texto de Aldri da Anunciação, o espetáculo mostra dois primos negros, acuados num apartamento, na iminência de serem deportados para África. Teatro Vila Velha - Av. Sete de Setembro, s/n, Passeio Público - Campo Grande. (3083-4600) R$ 30 e 15. Sex a Dom, às 20h. Até 26 de junho.



Os Donos do Riso - Com Guga Walla, Miguel Vieira, Paulo Prazeres e Rafael Medrado. Considerados a grande surpresa do humor baiano, o quarteto de comediantes sobe ao palco, munidos apenas de um microfone, textos hilários e muita cara de pau, no espetáculo . Eles parecem conhecer natural. Teatro Sesc Casa do Comércio – Av. Tancredo Neves, 1.109 (3273.8543). R$ 30 e R$ 15. Qui, às 21h. Até 30 de junho.







| INFANTIL |

O Pássaro do Sol - O conto que dá nome ao espetáculo é uma versão do mito indígena da descoberta do fogo, e narra a história de um jovem guerreiro que é transformado em pássaro para ir ao céu roubar as chamas do palácio do sol. A peça é resultado do encontro criativo entre a escritora baiana Myriam Fraga e a diretora Olga Gómez e investe pela primeira vez no teatro de sombras animadas, linguagem pouco conhecida dentro do universo da animação de bonecos. Horário: 16h. Ingressos a R$ 10 (inteira). Sala do Coro do Teatro Castro Alves - Praça Dois de Julho,s/n, Campo Grande. Indicado para maiores de cinco anos. Até 19 de junho. Leia mais.



Vira Lona, Lona Vira - Direção: João Lima. Com o Grupo Viapalco. A história apresenta uma visão poética do cotidiano do circo, suas personagens e situações. Tudo acontece em torno de um sonho de Mr. Chico, o dono do circo. Espaço Xisto Bahia – Rua Gal Labatut, 27, Barris (3117-6155). R$ 30 e R$ 15. Livre. Sábado e domingo, às 16h. Até 19 de junho.

História às Avessas - Direção: Marcelo Santts e Victor Alves. A família do Lobo, composta pelo pai e seus dois filhos é acusada de tentativa de degustação pelos os três porquinhos, mas surge uma nova versão contada pelos Lobos para a tão conhecida história, o que surpreendeu a todos e mudou o rumo dessa investigação. Teatro Sesi Rio Vermelho – Rua Borges Reis, 9, Rio Vermelho (3616-7060). R$ 20 e R$ 10. Sábado e domingo, às 16h. Até 19 de junho.

Os Três Porquinhos - Adaptação e Direção: Gil Santana. Guilherme Guido Junior, Nina Nunes, Victor Fernandes, Tayná Costa, Ana Karla Rodrigues e Gil Santana. Os três porquinhos estão apavorados com a chegada do terrível Lobo Mau, que quer levá-los para a panela. Eles resolvem, então, construir casas para se proteger do grande perigo. Um deles constrói uma casa de tijolos; o outro, de madeira; e o último, de palha. Teatro Caballeros de Santiago, R. da Paciência, Rio Vermelho. R$ 20 e R$ 10. Sábado e domingo, às 15h. Até 26 de junho.

Peter Pan – Aventuras - Adaptação e direção: Gil Santana. Com Nanda Boaventura, Gil Santana, Guilherme Junior, Thaise Luz, Ana Rodrigues, Victor Fernandes ,Vivian Santana, Nina Nunes , Tayná Costa , Herivelton Santana e Edvan Soares. Peter Pan é um menino que vive na Terra do Nunca com a fadinha Sininho e se recusa a crescer. Teatro Caballeros de Santiago – R. da Paciência, Rio Vermelho. R$ 20 e R$ 10. Sábado e domingo, às 16h. Até 26 de junho.

Branca de Neve e os Sete Anões - Adaptação e direção: Gil Santana. Com: Guilherme Guido Junior, Gil Santana, Nina Nunes , Nanda Boaventura, Victor Fernandes, Thaise Luz , Ana Rodrigues , Tayná Costa ,Vivian Santana, Edvan Soares e Dandara Correia. Bela menina desperta a inveja de sua madrasta malvada, que quer matá-la . Teatro Caballeros de Santiago – R. da Paciência, Rio Vermelho. R$ 20 e R$ 10. Sábado e domingo, às 17h. Até 26 de junho.

Cinderela - Direção: Gil Santana. Com Gil Santana, Guilherme Junior, Ana Karla Rodrigues, Thayse Luz, Victor Fernandes, Tayná Costa e Nina Nunes. Cinderela é filha de um comerciante rico, que faleceu quando ela ainda era muito jovem. Teatro Caballeros de Santiago – R. da Paciência, Rio Vermelho. R$ 20 e R$ 10. Sábado e domingo, às 18h. Até 26 de junho.



